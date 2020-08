Der VGH spricht ein Machtwort: Es bleibt beim Stehbier-Verbot in Bamberg

Es ist nicht bekannt, ob am Donnerstag im Rathaus die Sektkorken knallten oder wenigstens ein heimliches Stehseidla gezischt wurde. Jedenfalls hatten die handelnden Akteure allen Grund zur Freude, als um 13.23 Uhr die Pressemitteilung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) ins Netz gestellt wurde. Schon beim Lesen der ersten Zeilen war klar, dass das oberste Verwaltungsgericht in Bayern die von vielen befürchtete Schlappe der Stadt Bamberg gegen den klagenden Gastronomen Florian Müller abgewendet und das "Stehbier-Verbot" im Sandgebiet im vollen Umfang bestätigt hat. Zwar handelt es sich noch um eine Entscheidung im Eilverfahren. Doch in der ausführlichen Begründung lässt der 20. Senat keinen Zweifel daran, dass er das Vorgehen der Stadt ausdrücklich billigt und für rechtmäßig hält.