Der Bankräuber von Burgwindheim bestrafte sich selbst

(Name geändert)

An seinem ersten Tag in Freiheit kauft sich Florian N.eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und überfällt damit die Raiffeisenbank in Burgwindheim . Es ist der 31. August 2012 und N. hat gerade eine mehr als vierjährige Jugendstrafe in der Justizvollzugsanstalt Ebrach verbüßt. Keine 24 Stunden nach der Haftentlassung begeht er gleich das nächste Verbrechen, das den Bankangestellten wohl noch lange im Gedächtnis bleibt. Und dessen Folgen ihn selbst bis ans Lebensende gezeichnet haben.