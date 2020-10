Auf seiner Tour durch Deutschland kam der Corona-Infobus der "Querdenker" nach Bamberg. Hunderte erlebten am Fuchsparkstadion eine denkwürdige Inszenierung.

Was ist Wahrheit? Was ist richtig und falsch? Wie lauten verlässliche, verifizierbare Fakten? Wie zeigt sich Wahrhaftigkeit, also die freiwillige und zuverlässige Übereinstimmung des Handelns und Sich-Äußerns?