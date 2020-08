Bus fahren für einen Euro täglich

Mittags am ZOB trifft man auch in den Ferien Fahrgste aus allen Altersgruppen. Manchen Schlern ist hier das 365-Euro-Ticket nicht nur ein Begriff, sie haben es schon. "Wir kriegen das von der Schule gestellt", sagt Victoria Rdel. Sie ist tglich auf den Fahrschein angewiesen. Msste sie den regulren Preis zahlen, kme sie auf acht Euro am Tag. "Ich wohne zu nah an der Ausbildungsstelle, deshalb bekomme ich es nicht", sagt eine andere junge Frau. Und Julia Thiel, die mit ihren Kindern auf den Bus wartet, wrde sich freuen, wenn es in Bamberg das 365-Euro-Ticket fr alle gbe: "Das wre was fr uns, wir fahren jeden Tag."