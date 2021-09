Bundestagswahl 2021 in Bamberg: Wahlberechtigte stimmen über Direktmandate und Parteien ab

Alle Prognosen, Ergebnisse und Reaktionen am Wahltag, 26. September 2021, live hier im Ticker

Wahlkreis Bamberg-Forchheim (236) : Thomas Silberhorn (CSU) will Direktmandat holen

: will holen Andreas Schwarz (SPD) und Lisa Badum (Grüne) wollen ebenfalls wieder nach Berlin

wollen ebenfalls wieder nach Berlin Aktuell: Über 55.000 Stimmberechtigte in der Stadt Bamberg - Spezielles Hygienekonzept im Wahllokal

Bei der Bundestagswahl 2021 in Bamberg wählen die Bürger und Bürgerinnen im Wahlkreis Bamberg-Forchheim ihre*n Direktkandidat*in und mit der Zweitstimme eine Partei. Bei der Bundestagswahl 2017 hat Thomas Silberhorn (CSU) mit über 20 Prozent Vorsprung das Direktmandat geholt. Die Prognosen sehen auch für 2021 einen klaren Wahlkreis-Gewinner. Hier findet ihr am Wahltag fortlaufend erste Hochrechnungen, alle Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen und Reaktionen sowie alle Informationen und Entwicklungen im Live-Ticker.

Bundestagswahl 2021 in Bamberg: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis 236 (fortlaufend aktualisiert)

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die CSU im Wahlkreis Bamberg-Forchheim stets das Direktmandat erlangen können. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann Thomas Silberhorn (CSU) mit 42,1 Prozent vor Andreas Schwarz (SPD) mit 20,4 Prozent. Die Grünen-Kandidatin Lisa Badum erreichte am Ende 9,2 Prozent der Stimmen. Doch der Vorsprung der CSU ist in den vergangenen Jahren geschrumpft. Kommt 2021 die Wende? Alle Bamberger Kandidaten und ihre Ziele findet ihr in diesem Artikel.

Wahlkreis Bamberg 2021 Ergebnisse Erst- und Zweitstimmen

Ihr gehört noch zu den rund 40 Prozent Unentschlossenen? Dann legen wir euch den Wahl-O-Mat ans Herz, um herauszufinden, welche Partei euere Werte am besten vertritt.

Wahlkreis Bamberg 2017 Ergebnisse Erststimmen

Wahlkreis Bamberg 2017 Ergebnisse Zweitstimmen

Live-Ticker aus Bamberg zur Bundestagswahl 2021: So läuft der Wahltag

Freitag, 24.09.2021:

+++ 17.10 Uhr: Die Stadt Bamberg weist darauf hin, dass aufgrund der nach wie vor bestehenden Corona-Pandemie alle Wahllokale einem Schutz- und Hygienekonzept unterliegen und vor Beginn der Wahlhandlung durch den Wahlvorstand entsprechend vorbereitet werden. Die 3G-Regel gelte in Wahllokalen nicht. Während des Aufenthaltes im Wahllokal gelte grundsätzlich Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-Maske). Vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreite Personen hätten dies durch ein schriftliches Attest nachzuweisen. In regelmäßigen Abständen würden die Wahllokale gelüftet und alle benutzten Oberflächen sowie Schreibmaterialien werden durch den Wahlvorstand regelmäßig desinfiziert.

Zudem sei es für Wählerinnen und Wähler möglich, eigene Schreibstifte bei der Stimmabgabe im Wahllokal zu verwenden, jedoch keine Bleistifte. Bei den Wahllokaleingängen stünden Desinfektionsmittelspender bereit. Es sollten sich nach Möglichkeit nur so viele Wählende im Wahllokal aufhalten, wie Plätze zur Stimmabgabe vorhanden seien. Der Mindestabstand von 1,5 Metern solle auch im Wartebereich vor den Wahllokalen stets eingehalten werden. Die Auszählung der Briefwahl findet wie gewohnt in der Graf-Stauffenberg-Schule, Kloster-Langheim-Straße 11, 96052 Bamberg, statt. Das Schutz- und Hygienekonzept gelte auch für die Briefwahlvorstände sowie für alle, die der Auszählung beiwohnen möchten.

+++ 15.58 Uhr: Am kommenden Sonntag sind über 117.000 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Bamberg aufgerufen, sich an der Bundestagswahl 2021 zu beteiligen. Der Landkreis Bamberg ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt. Zum einen in den Wahlkreis Kulmbach (Wahlkreis 240). Hierzu gehören neben den Landkreisen Kulmbach und Lichtenfels auch die Verwaltungsgemeinschaften Baunach und Steinfeld die Gemeinden Bischberg, Breitengüßbach, Gundelsheim, Heiligenstadt i. OFr., Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid sowie Rattelsdorf, Scheßlitz, Viereth-Trunstadt und Zapfendorf. Hier wählen rund 57.000 Landkreisbürgerinnen und -bürger, wie das Landratsamt mitteilt.

Knapp 60.000 Wahlberechtigten des Landkreises Bamberg gehören zum Wahlkreis Bamberg (Wahlkreis 236). Dieser umfasst zusätzlich zur Stadt Bamberg und Teilen des Landkreises Forchheim auch die Verwaltungsgemeinschaften Lisberg, Ebrach und Burgebrach sowie die Gemeinden Altendorf, Buttenheim, Frensdorf, Hallstadt, Hirschaid, Pettstadt, Pommersfelden, Schlüsselfeld, Stegaurach, Strullendorf und Walsdorf. Das endgültige Wahlergebnis stelle der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 236 Bamberg am 29. September 2021 bzw. der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 240 Kulmbach am 30. September 2021 fest.