In Kirche bricht Feuer aus: Polizei bittet um Hinweise. Im Landkreis Bamberg hat sich am Samstagabend (4. Juli 2020) ein Brand in einer Kirche ereignet. Dies berichtet die Polizei, die ihrerseits nun Zeugen des Vorfalls sucht.

Laut Polizeibericht bemerkte eine Frau gegen 18.30 Uhr Rauchentwicklung in der Wallfahrtskirche in Schlüsselau (Frensdorf). Eine Bank in der Mitte der Kirche stand aus bislang unbekannter Ursache in Flammen. Der Brand konnte durch die Zeugin glücklicherweise eingedämmt werden, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehren Herrnsdorf und Adelsdorf waren außerdem vor Ort.

Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

