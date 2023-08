Bamberger Sandkerwa 2023 mit spektakulärem Feuerwerk beendet

Trotz "kurzzeitigen Dämpfers" : Veranstalter ziehen "erfolgreiche Bilanz"

: ziehen Highlight zum Schluss: "Tausende Menschen" teilgenommen

zum Schluss: Drogen, Körperverletzung, Sachbeschädigung: Auch Polizei zieht diesjährige Bilanz

Die Bamberger Sandkerwa, ein alljährliches Highlight im fränkischen Veranstaltungskalender, habe 2023 "erneut bewiesen, dass sie ein Ort der Freude, des Miteinanders und der friedlichen Feierlichkeiten ist", das berichtet die Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs GmbH in einer Pressemitteilung zur Bilanz. Über die Dauer des Festes strömten demnach rund 200.000 Besucher und Besucherinnen in die Gassen der Bamberger Altstadt.

"Erneut überzeugen": Veranstalter ziehen Bilanz zu Sandkerwa 2023

Die Veranstalter der diesjährigen Sandkerwa haben sich mit dem Verlauf des beliebten Volksfests überaus zufrieden gezeigt. "Mit der bewusst traditionellen Ausrichtung konnte das Veranstaltungsprogramm der Sandkerwa auch in diesem Jahr erneut überzeugen. Ein bemerkenswerter Anziehungspunkt war zweifellos das alljährliche Fischerstechen am Sonntag, das von einer begeisterten Menge mit Spannung verfolgt wurde", heißt es. Hier gab es einen kleinen Zwischenfall: Aus einer Wohnung heraus folgte eine dreiste Spaß-"Attacke" auf Teile der Menge an der Unteren Brücke.

Der Sonntag (27. August 2023) verlief somit "nahezu perfekt" für die Sandkerwa, "wenn da nicht der kurzzeitig einsetzende Regenschauer gegen 20 Uhr gewesen wäre", heißt es weiter. Dieser unerwartete Wetterumschwung habe viele Besucher dazu gezwungen, "Schutz in den zahlreichen Gastronomiebetrieben und Zelten zu suchen." Trotz dieses "kurzzeitigen Dämpfers" sei die Stimmung ungetrübt geblieben.

Mit dem traditionellen Feuerwerk sei die Sandkerwa 2023 zu Ende gegangen. "Tausende von Menschen säumten den Leinritt, den Kranen, die Markusbrücke und die Untere Brücke, um an diesem spektakulären Ereignis teilzunehmen und das Ende des beliebten Volksfestes gebührend einzuläuten", heißt es vonseiten der Veranstalter. Weniger Glückseligkeit lösten heuer die Bierpreise bei vielen Besuchern und Besucherinnen aus.

Polizei sieht "überwiegend freundliches und friedliches" Stimmungsbild bei Sandkerwa - trotz heftigem Promillerekord

"Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt betreute den Festbetrieb der diesjährigen Sandkerwa durchgehend von Donnerstag bis Montag mit eigenen Polizeikräften als auch Unterstützungskräften der zentralen Einsatzdienste und der bayerischen Bereitschaftspolizei", das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg Stadt in einer Pressemitteilung. Trotz der vielen Menschen, des anfänglich noch hochsommerlichen Wetters und zunehmenden Alkoholpegels habe sich das Stimmungsbild stets "überwiegend freundlich und friedlich" gezeigt.

Es gab demnach "keine unerwarteten Steigerungen nach oben", sodass die Polizei eine "erfreuliche Bilanz" ziehen könne. Insgesamt sei es zu einigen wenigen Körperverletzungsdelikten gekommen, "wobei insbesondere nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter der Unteren Brücke in der Nacht von Freitag auf Samstag nach dem Täter gefahndet wird", heißt es weiter. Weiterhin sei es zu einer Beleidigung gegen einen Polizeibeamten und mehreren Sachbeschädigungsdelikten gekommen.

Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums verbunden mit der Androhung von Sicherheitsstörungen "mussten insgesamt sieben Personen ihren Rausch in einer Zelle der Polizei ausschlafen", berichtet die Polizei. Der Spitzenreiter habe es hierbei immerhin auf knapp 3 Promille gebracht. Im Rahmen von Verkehrskontrollen seien insgesamt 15 Alkohol- und Drogendelikte festgestellt worden, teilt die Polizei weiter mit. Im Bereich der Geldbörsen- und Handydiebstähle sei die Zahl im niedrigen einstelligen Bereich geblieben. Die besten Bilder von der Sandkerwa 2023 haben wir für euch in einer Bilderstrecke zusammengestellt. Weitere Meldungen aus Bamberg findest Du in unserem Lokalressort.