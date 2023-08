Bamberger Sandkerwa 2023: Die besten Bilder

Kerwa nähert sich dem Ende : Abschlussfeuerwerk am Montagabend

nähert sich dem Ende Die schönsten und lustigsten Bilder in der Fotostrecke

Seit Donnerstag (24. August 2023) strömen anlässlich der Bamberger Sandkerwa 2023 wieder einmal zahlreiche Besucher in die Domstadt. Die schönsten und lustigsten Bilder gibt es bei inFranken.de.

Bilder von Bamberger Sandkerwa 2023

Bis einschließlich Montag (28. August 2023) dreht sich in Bamberg alles um die diesjährige Sandkerwa, zahlreiche Gäste von nah und fern statten dem "Fränkischen Rom" anlässlich des beliebten Volksfestes dieser Tage einen Besuch ab. Rund 38.500 Zuschauer versammelten sich zum traditionelle Fischerstechen an der Regnitz, auch Ministerpräsident Söder (CSU) befand sich unter den Zuschauern.

Die Veranstalter der Sandkerwa erwarteten vorab zur diesjährigen Ausgabe knapp 200.000 Besucher, zu deren Unterhaltung zahlreiche Attraktionen angeboten werden. Wie das verbleibende Programm bis zum Ende der Sandkerwa aussieht, kannst du in unserem Überblick nachlesen.

Auch am Montagabend werden sich aller Voraussicht nach noch einmal Alt und Jung in der Bamberger Innenstadt einfinden, um zusammen das große Abschlussfeuerwerk zu bestaunen. Die besten Bilder der bisherigen Sandkerwa gibt es jetzt bei inFranken.de in der Fotostrecke.

Bamberger Sandkerwa: Die besten Bilder vom Eröffnungstag

Am vergangenen Donnerstag war das traditionelle Volksfest feierlich eröffnet worden, trotz Regen legte die Bamberger Sandkerwa 2023 einen erfolgreichen Start hin. Die besten Fotos vom Eröffnungstag siehst du in unserer Bilderserie:

Wer am letzten Tag mal über den Tellerrand der traditionellen Sandkerwa hinausschauen möchte, kann sich in Bamberg auch andernorts vergnügen. In welchen Clubs, Bars und Kneipen du während der Bamberger Sandkerwa ebenfalls feiern kannst, erfährst du hier.

Das offizielle Sandmadla der Bamberger Sandkerwa 2023 ist eine 22-jährige Arzthelferin mit einer kuriosen Geschichte. Trotz ansonsten ausgelassener Stimmung auf der Bamberger Sandkerwa sorgten die Bierpreise laut Umfrage bei einigen Gästen für Unmut. Mehr Nachrichten aus Bamberg und von der Sandkerwa 2023 findest du auf unserer Lokalseite.

Vorschaubild: © Daniel Lodes