Die Bamberger Sandkerwa 2023 ist eröffnet: Mit drei Schlägen ließ Oberbürgermeister Andreas Starke (CSU) im Festzelt am Leinritt das Bier beim Anstich um 18 Uhr im Festzelt am Leinritt fließen.

Es war der Start eines der beliebtesten Volksfeste in ganz Bayern, das 2023 nach Schätzungen der Veranstalter etwa 200.000 Gäste anlocken wird. Das Programm der 73. Sandkerwa - hier geht es zum ausführlichen Überblick - beinhaltet neben Musik an vielen Orten in der Altstadt, den klassischen Getränkeständen und einer Vielzahl an Sandkerwa-Partys in den Bars, Clubs und Kneipen auch wieder die traditionellen Programmpunkte. Auch das Sandmadla, heuer Arzthelferin Helena, deren Bewerbung im vergangenen Jahr schief ging, und das Fischerstechen gehören natürlich dazu. Am Markusplatz steht heuer der Vergnügungspark mit Autoscooter, Schießbude, Verlosung, Karussell und Bewirtung.

Eröffnungstag der Bamberger Sandkerwa 2023: "Layla", Bieranstich und begeisterte Besucher

Das Wetter am Eröffnungstag der Sandkerwa war dann doch etwas besser als gedacht, die massiven befürchteten Gewitter blieben aus. Zwar regnete es immer mal wieder, doch davon ließen sich die Sandkerwa-Fans nicht abhalten. Am Geyerswörthplatz herrschte bereits kurz nach Eröffnung beste Feierstimmung - zu beliebten Live-Partyhits von der Bühne wie "Atemlos durch die Nacht" und dem Ballermann-Song "Layla", der 2022 für heftige Debatten gesorgt hatte, wurde gesungen, getanzt und getrunken.

Auch die Essensstände waren gut besucht. Gleichzeitig zog es viele junge Menschen in die zahlreichen Bars, Clubs und Kneipen, die traditionell mit einem besonderen Programm aufwarten. Kräftig gefeiert wurde etwa im Plattenladen, der zur Sandkerwa wieder zu "Sand Pauli" mutiert und am Donnerstag mit einer Hip-Hop-Party startete. Viel los war freilich auch in den Bamberger Kultläden in der Oberen Sandstraße wie der Fruchtbar, dem Stilbruch und dem Ahörnla.

Auch heuer kostet die Sandkerwa wieder Eintritt - die Preise für die Festabzeichen sind allerdings nicht gestiegen. Ganz im Gegensatz zum Bier: Beim Seidla müssen Besucher und Besucherinnen teils kräftig drauflegen.Die Sandkerwa erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Sandstraße. An den fünf Veranstaltungstagen für das Volksfest werden Besucher und Besucherinnen aus dem kompletten Freistaat und darüber hinaus erwartet. Mehr Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de