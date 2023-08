Bamberger Sandkerwa 2023: Die Impressionen des ersten Tages

Bamberger Sandkerwa 2023 gestartet: Die sogenannte Kerwa ist eines der beliebtesten Volksfeste in ganz Bayern und wird nach Schätzungen der Veranstalter etwa 200.000 Gäste anlocken.

Das Programm der 73. Sandkerwa beinhaltet neben Musik an vielen Orten in der Altstadt, den klassischen Getränkeständen und Trubel in den Bars und Kneipen auch wieder die traditionellen Programmpunkte. Auch das Sandmadla und das Fischerstechen gehören natürlich dazu. Am Markusplatz steht heuer der Vergnügungspark mit Autoscooter, Schießbude, Verlosung, Karussell und Bewirtung.

Bamberger Sandkerwa 2023 - Video zeigt die ersten Impressionen

In Form einer Festabzeichenpflicht kostete die Ausgabe des vergangenen Jahres erstmals Eintritt. Grund seien die erheblich gestiegenen Veranstaltungskosten, so die Veranstalter. Bei den Konditionen orientiere man sich an letztem Jahr. Das Festabzeichen gibt es als Dauerkarte und kostet 6 Euro, die Tages-Abzeichen als Tagestickets kosten 2,50 Euro. Die Festabzeichenpflicht werde ab 18 Uhr gelten. Kinder unter 14 Jahren sowie Anwohner und Hotelgäste waren 2022 von der Festabzeichenpflicht ausgenommen.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit deiner Registrierung nimmst du die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Bamberger Sandkerwa 2023 gestartet. Die 73. Sandkerwa ist eröffnet. In der Altstadt erwarten die Veranstalter 2023 etwa 200.000 Besucher. Jens Schwinn

Die Sandkerwa erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Sandstraße. An den fünf Veranstaltungstagen für das Volksfest Besucher aus dem kompletten Freistaat erwartet.

Vorschaubild: © Jens Schwinn