Bamberg vor 50 Minuten

Brandeinsatz mit Drehleiter

Zeugen meldeten Bamberger Feuerwehr "starke Rauchentwicklung" - Brand auf Dachstuhl wird gelöscht

Auf einem Dachstuhl einer Firma in der Kronacher Straße in Bamberg brach am Donnerstag (2. Juni 2022) ein Brand aus. Mehrere Zeugen riefen die Feuerwehr.