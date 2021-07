Wasserrohrbruch in Dr.-Martinet-Straße in Bamberg: "Leider schon wieder ein Wasserrohrbruch, diesmal in Gaustadt in der Dr.-Martinet-Straße", teilen die Stadtwerke Bamberg am Dienstagmittag (6. Juli 2021) über Facebook mit. Die Arbeiten zur Behebung des Schadens sollen bis voraussichtlich Montag (12. Juli 2021) andauern, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

So lange bleibe die Straße zwischen der Gaustadter Hauptstraße und der Sturzstraße voraussichtlich voll gesperrt, fußläufig könne das Baufeld passiert werden. Die Stadtwerke Bamberg bitten um Verständnis.

Ende Juni hatte es einen Rohrbruch in der Siechenstraße gegeben. Es folgte ebenfalls eine Vollsperrung.