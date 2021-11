Kein verkaufsoffener Sonntag in Bamberg: Der ursprünglich für den 28. November geplante verkaufsoffene Sonntag in Bamberg fällt aus. Grund ist die coronabedingte Absage der Weihnachtsmärkte in Bayern. "Der verkaufsoffene Sonntag kann nicht stattfinden, da er rechtlich an den Weihnachtsmarkt gekoppelt war", erklärt Steffen Schützwohl vom Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bamberg, inFranken.de.

Dem Stadtsprecher zufolge fällt der entsprechende formale Beschluss dazu am Mittwoch (24. November 2021) im Bamberger Stadtrat. Eine offizielle Bekanntmachung der Stadt zur Absage des verkaufsoffenen Sonntags folgt demnach im Anschluss daran.

