Seit dem 11. Februar 2023 hat das "Tarbusch" in der Bamberger Austraße geöffnet. Es beerbt damit die Sandwich-Kette "Subway", die vorher im Lokal war - allerdings mit dem gleichen Betreiber. Gastronom Mohammed Al Aswad berichtet gegenüber inFranken.de, warum er den Sandwich-Laden nicht weiter führen wollte und worauf sich Kunden nun freuen können.

"Wollte selbst das Menü gestalten": Bamberger Subway-Besitzer schließt Filiale - und macht syrisches Lokal auf

Mohammed Al Aswad war vor der Neueröffnung für zweieinhalb Jahre Besitzer der Subway-Filiale in der Bamberger Austraße. "Wir haben dann vor zwei Monaten zum Jahreswechsel zugemacht", erklärt er. Ihm zufolge war das Sandwich-Geschäft nicht mehr das richtige für ihn.

"Ich wollte schon immer mein eigenes Restaurant. Bei Subway waren wir vom Menü her zu eingegrenzt. Ich wollte selbst das Menü gestalten". Ebenfalls lief das Geschäft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. "Es ist leider nicht gut genug gelaufen".

Daraufhin folgte sofort die Renovierung. "Alles ging ganz schnell", so Al Aswad. Damit entstand das "Tarbusch", das an die orientalische Kopfbedeckung aus rotem Filz erinnern soll. Das Lokal werde als Familienunternehmen geführt. "Meine Schwester und mein Bruder helfen tatkräftig mit", erklärt er. Auch seine Frau sei mit an Bord.

"Tarbusch"-Neueröffnung in der Austraße - das steht auf der Speisekarte

"Wir planen alles zusammen, wie auch schon die Entscheidung mit dem Restaurant". Momentan laufe alles noch vor Ort, "in Zukunft möchten wir aber einen Lieferservice anbieten", erklärt er.

Angeboten werden im Bamberger "Tarbusch" syrische Spezialitäten. "Es gibt verschiedene Schawarma-Variationen", so der Inhaber, der seit sechseinhalb Jahre in Deutschland lebe. "Es ist ähnlich wie der Döner, nur mit syrischen Gewürzen und anderem Teig".

Auch die Falafel seien eine Spezialität. "Die Falafeln sind von vorne bis hinten hausgemacht". Weiter werden auch Hühnchen-Spezialitäten wie "Shish Taouk", Grillhähnchen und Chicken-Wings angeboten. Andere syrische Spezialitäten wie gefüllte Weinblätter und Kibbeh stehen auch auf der Speisekarte.

