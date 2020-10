Die Streiks gehen weiter: Nachdem im Öffentlichen Nahverkehr und am Klinikum in Bamberg zuletzt gestreikt wurde, folgt am Freitag (09. Oktober 2020) der Streik im Öffentlichen Dienst. Betroffen sind unter anderem Beschäftigte der Stadt und der Müllabfuhr. Das berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Sollten Mülltonnen aufgrund des Streiks am Freitag nicht geleert werden, findet die Leerung zeitnah durch den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg statt.

Streik in Bamberg: Mit Menschenkette für mehr Lohn

Um 8 Uhr treffen sich Streikende aus den Stadtwerken, dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB), der Stadtbus und dem Garten- und Friedhofsamt vor den Stadtwerken zur Kundgebung. Anschließend werden sie eine Menschenkette entlang des Margaretendamms bis zum EBB bilden.

Hintergrund des Streiks ist der Aufruf und die Forderung der Gewerkschaft Verdi, unter anderem mehr Lohn an die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu zahlen.