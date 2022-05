Bamberg vor 20 Minuten

Führung im Welterbe-Besuchszentrum

Sonderführung zum Welterbe in der Ukraine: Leiterin stellt sieben Welterbestätten vor

Am Mittwoch, 4. Mai 2022, findet in Bamberg eine Sonderführung zum Welterbe in der Ukraine statt. Dabei stellt die Leiterin des Zentrums Welterbe die sieben ukrainischen Welterbestätten vor. Interessierte können sich über die vhs anmelden.