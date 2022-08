Bamberg vor 24 Minuten

Fahrbahn wird saniert

Sanierung der Willy-Lessing-Straße - Wartezeiten für Anlieger möglich

In Kürze beginnen in der Willy-Lessing-Straße in Bamberg Sanierungsarbeiten. Hierbei kann es vor allem zu Wartezeiten für Anlieger kommen.