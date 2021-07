Die zunächst unbekannte Frau, die leblos im Main-Donau-Kanal gefunden wurde, konnte die Kripo Bamberg nun nach einem Hinweis identifizieren. Es handelt sich um eine Seniorin aus Bamberg.

Die ältere Frau war im Uferbereich des Gewässers bei der Straße „Weidendamm“, nahe des dortigen Bamberger Faltboot-Clubs, geborgen worden. Kriminalbeamte übernahmen die Ermittlungen zu den Todesumständen und der Identität der Frau. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Polizei kennt nun die Identität der toten Frau aus dem Main-Donau-Kanal

Die Kriminalpolizei führte in der Folgezeit Ermittlungen im Zusammenhang mit der Identifizierung der Unbekannten durch. Die Beamten wandten sich auch an die Öffentlichkeit und baten, zusammen mit der Veröffentlichung von Lichtbildern eines am Ufer aufgefundenen Einkaufstrolleys und Schlüsselmäppchens sowie eines Fotos der Frau, um Angaben zu ihrer Person.

Aufgrund des Fahndungsaufrufes gingen mehrere Hinweise zu der Frau ein, von denen sich einer als entscheidend erwies. Somit konnten die Beamten die Identität der Toten klären. Es handelt sich um eine 81 Jahre alte Frau aus dem Stadtgebiet Bamberg. Die oberfränkische Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Fahndung. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag (09.07.2021) mit.

Ursprünglicher Bericht vom 02.07.2021, 15.50 Uhr: Leblose Frau noch immer ohne Identität - wer kennt sie?

Gegen 9 Uhr fand ein Kajakfahrer die Frau im Uferbereich des Gewässers bei der Straße „Weidendamm“ in Bamberg. In der Nähe befindet sich der Bamberger Faltboot-Club. Der Mann wählte den Notruf. Eine Streifenbesatzung konnte die Leblose wenig später bergen; ein verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Obwohl die Beamten ein Stück entfernt einige Gegenstände am Ufer auffanden, die vermutlich der Unbekannten gehören, konnte bislang nicht ermittelt werden, um wen es sich bei der Frau handelt. Deshalb wurde ein Foto der Frau veröffentlicht. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich die Seniorin in der Zeit von Montag, ab circa 21 Uhr, bis Dienstag, gegen 9 Uhr, am Kanal aufgehalten haben. Eine inzwischen erfolgte Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.