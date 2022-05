Bamberg: Neues Quartier am Ochsenanger entsteht

" Verbinden Wohnen und Arbeiten ": Wohnraum werde mehrfach genutzt

16 Wohnungen und Kita geplant

und geplant "Autofreies Siedlungsprojekt": Fokus soll auf Nachhaltigkeit liegen

Auf dem Grundstück am "Ochsenanger" in Gaustadt errichtet die Stadtbau GMBH BAMBERG ein Kinderhaus (Kinderkrippe und Kindergarten) sowie 16 barrierefreie Wohnungen auf drei Etagen. Wie die Stadt Bamberg berichtet, sei der Betreiber der Kindereinrichtung die Kirchenstiftung St. Josef Gaustadt, die bereits den benachbarten Kindergarten St. Josef unterhält. "Damit setzen wir erneut ein wichtiges Zeichen, um familienfreundliches Wohnen zu fördern", erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Mitteilung.

Laut Stadt Bamberg begannen die Arbeiten am 04. April 2022. "Nun ist der Kelleraushub vollendet und die Grundsteinlegung konnte erfolgen. In dem Gebäude werden zwölf Wohnungen als Eigentumswohnungen realisiert, je zwei Wohnungen im EG und 1. OG werden vermietet", erklärt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. MitarbeiterInnen der Kindereinrichtungen sollen laut Stadt als Mieter bevorzugt werden.

"Wir haben es hier mit einem wirklichen Vorzeigemodellprojekt zu tun", so Bambergs zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Bündnis 90/Die Grünen). "Wir verbinden Wohnen und Arbeiten. So werden Mobilitätswege eingespart und gleichzeitig bekommen Bambergs Kinder einen neuen Ort zum Spielen und Lernen, während ihre Eltern Familien und Beruf in Einklang bringen können", so Glüsenkamp.

Das Konzept verfolge hohe ökologische Ansprüche: Am Rand des Grundstücks bleibe der alte Baumbestand erhalten, die Flachdächer würden zu einem Teil extensiv begrünt, zum anderen mit Fotovoltaik belegt, so die Stadt. "Die Wärmeversorgung des Gebäudes erfolgt über Fernwärme", so die Stadt weiter.

"Autoarmes Quartier" in Bamberg - Car-Sharing und viele Radstellplätze

Auch das Mobilitätskonzept basiere auf nachhaltigen Ansätzen, heißt es. "Aufgrund der zentrumsnahen Lage direkt am Fluss, der guten Anbindung an die Bamberger Innenstadt mittels eines attraktiven Fuß-/Radwegs entlang der Regnitz und der guten ÖPNV-Erschließung bleibt der Ochsenanger auch nach dem Neubau ein autoarmes Quartier", berichtet die Stadt. Parallel zum autofreien Siedlungsprojekt aus den 2000er Jahren werden auch beim Neubau der Stadtbau stattdessen alternative Mobilitätsangebote gefördert.

"Zwei Car-Sharing-Fahrzeuge stehen den Bewohner:innen zur Verfügung. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der komfortablen Erreichbarkeit mit dem Fahrrad", so die Stadt. Daher werde bei dem Bauprojekt Wert auf eine überdurchschnittlich hohe Anzahl und Qualität von Fahrradabstellplätzen gelegt.

Im Außenbereich fänden sich 22 Stellplätze. Wie die Stadt weiter berichtet, sei "der Weg zum eigenen Fahrrad in der hauseigenen Fahrradgarage kurz, trocken und barrierefrei: Im Untergeschoss des Hauses stehen 44 sichere Stellplätze zur Verfügung. Hier erfolgt die Zufahrt über eine Rampe, die direkten Zugang zum Radweg Richtung ERBA und Bamberger Innenstadt entlang der Regnitz bietet".