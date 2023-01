Bambergs Mega-Bauprojekt: Atrium soll " modernstes" Kino Deutschlands bekommen

Um das Bamberger Atrium war es zuletzt wieder ruhig geworden. Das brachliegende Areal des ehemaligen Einkaufszentrums unweit des Bahnhofs stellt für viele Bamberger einen Schandfleck dar. Seit Mitte vergangenen Jahres hat die Immobilie einen neuen Investor. Die Unternehmensgruppe SWT mit Sitz in Rain im schwäbischen Landkreis Donau-Ries will die Immobilie fit für die Zukunft machen. In den vergangenen Monaten ist allerdings - so zumindest der Eindruck von außen - rund um das umfangreiche Bauprojekt nicht viel passiert. Dies soll sich nun zeitnah ändern. Die Stadt verrät inFranken.de, wie es mit dem Atrium weitergeht.

Atrium Bamberg: Stadt kündigt weitere Entwicklung an - "großen Schritt weitergekommen"

Seit dem ersten Treffen zwischen dem neuen Atrium-Eigentümer mit Vertretern der Stadt im Juni 2022 gelangten kaum weitere Informationen an die Öffentlichkeit. Jetzt gibt es jedoch ein Lebenszeichen. "In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung arbeitet der neue Investor aktuell an der Entwicklung dieses Projekts", erklärt Stadt-Sprecher Sebastian Martin inFranken.de am Dienstag (10. Januar 2023).

"Die Gespräche verlaufen sehr ergebnisorientiert und sind zuletzt einen großen Schritt weitergekommen." Die Stadt gehe davon aus, dass sich die Planungen in den kommenden Wochen konkretisieren lassen.

Bleibt es beim bisherigen Nutzungskonzept? Dieses umfasste zuletzt unter anderem ein Hotel, ein Fitnessstudio, verschiedene Geschäfte und Gastronomiebetriebe sowie Büros. "Vorgesehen ist ein neues 4-Sterne-plus-Hotel mit 155 Zimmern", kündigt Martin an. Das aktuelle Hotelentwicklungs-Gutachten der Stadt besage diesbezüglich, dass in Bamberg gerade Hotels in dieser Kategorie fehlten, so der Pressesprecher.

Stadt: Investor plant "modernstes Filmtheater Deutschlands" - neuer Name für Atrium?

Neben dem Hotel sollen ein Spa-Bereich, eine Bar, ein Restaurant und ein Fitnessstudio auf dem seit Jahren leerstehenden Gelände entstehen. Geplant ist laut Martin auch ein neues Kino. Dieses solle nach den Vorstellungen des Eigentümers "das modernste Filmtheater Deutschlands" werden. Auch kleinere Einzelhandels- und Büroflächen sollen nach wie vor entwickelt werden, teilt der Stadt-Sprecher mit.

Wichtig für Autofahrer: Das bisherige Parkhaus im Atrium-Gebäude bleibt offenkundig erhalten. "Hier ist eine Generalsanierung vorgesehen und der Einbau modernster Leittechnik", erklärt Martin. Offen ist derweil anscheinend noch, unter welchem Markennamen die künftige Immobilie in Erscheinung tritt. "Das Projekt läuft aktuell unter dem Namen DNA", berichtet der Sprecher. Die Abkürzung steht demnach für "Das neue Atrium".

Wann die Baumaßnahmen vor Ort fortgesetzt beziehungsweise neu aufgenommen werden, wird augenfällig in Kürze entschieden. "Es wird noch im Januar der Stadtgestaltungsbeitrag eingeschaltet werden, um die Planung zu begutachten und Empfehlungen auszusprechen", kündigt Martin an. Danach werde das Projekt des neuen Atriums am 8. Februar im Bausenat der Stadt Bamberg behandelt.

