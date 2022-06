Atrium Bamberg: Immobilie in prominenter Lage wechselt den Besitzer

Immobilie in prominenter Lage Nach Insolvenzverfahren: Unternehmensgruppe SWT folgt auf Eyemaxx

Unternehmensgruppe SWT folgt auf Eyemaxx "Wir sind froh": Oberbürgermeister Starke freut sich über neue Perspektive

Stadt mit Update: Hotel, Fitnessstudio und Co. - das ist vor Ort aktuell geplant

Das einstige Einkaufszentrum Atrium am Bamberger Bahnhof bekommt einen neuen Eigentümer. Die Unternehmensgruppe SWT mit Sitz in Rain im schwäbischen Landkreis Donau-Ries hat die Immobilie am Freitag vergangener Woche gekauft. Die Stadt Bamberg reagiert merklich erleichtert auf die jüngste Entwicklung. "Wir sind froh, dass eine Perspektive für die Zukunft des Atriums geschaffen wurde", erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke. Gegenüber inFranken.de verrät die Stadt Bamberg, was auf dem Gelände am Bahnhof laut heutigem Stand geplant ist.

Atrium Bamberg verkauft: Oberbürgermeister und Insolvenzverwalter zufrieden

Nicht nur die Stadt Bamberg äußert sich hinsichtlich der Atrium-Übernahme zufrieden. "Ich beurteile den Kauf als sehr positiv", teilt Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt am Donnerstag (9. Juni 2022) inFranken.de mit. "Dies gilt zum einen in Bezug auf die Interessen der Gläubiger dieses Insolvenzverfahrens und zum anderen im Hinblick auf eine zügige Fortsetzung des Bauprojekts an dieser zentralen Stelle der Stadt." Kleinschmidt fungiert als Insolvenzverwalter, nachdem der frühere Investor Eyemaxx Real Estate in folgenschwere finanzielle Schwierigkeiten geraten ist.

Gehört die unansehnliche Dauerbaustelle in der Bamberger Ludwigstraße endlich in absehbarer Zeit der Vergangenheit an? "Der Käufer hat mir gegenüber bekundet, dass er das Projekt auf der Basis der bisherigen Konzeption im Wesentlichen fortzusetzen beabsichtigt", erklärt Insolvenzverwalter Kleinschmidt.

Von der Stadt Bamberg kommen diesbezüglich ebenfalls positive Signale. Laut Pressesprecher Michael Memmel sollen die bisherigen Nutzungspläne nach derzeitigem Stand großenteils beibehalten werden. "Am Konzept ändert sich nichts Wesentliches", konstatiert er.

Hotel, Fitnessstudio, Kino und Co.: Das sind die aktuellen Pläne für die neue Atrium-Nutzung

Die aktuell gültige Planung sieht laut Angaben der Stadt demnach als Mieter unter anderem wie gehabt ein Hotel und ein Fitnessstudio vor. Das neue Hotel darf demnach laut zugrundeliegender Größenordnung bis zu 165 Zimmer umfassen. Beim Fitnessstudio ist eine Maximalfläche von 3500 Quadratmetern zulässig. Der Auflistung der Stadt Bamberg zufolge sind zudem Mieter aus folgenden Branchen vorgesehen:

Einkaufen

Gastronomie

Kultur

Gewerbe/Dienstleistungen

Neben Büros und womöglich erneut einem Kino sind außerdem Einzelhandelsgeschäfte mit folgendem Sortiment geplant:

Baby- und Kinderartikel

Bekleidung

Brillen und Zubehör

Bücher

Elektronik

Kosmetika und Parfümeriewaren

Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf

Schuhe, Lederwaren

Spielwaren

Sport- und Campingartikel

Uhren- und Schmuck

Stadt in Kontakt mit Investor - keine Änderung des Bebauungsplans notwendig

Welche Mieter und Branchen tatsächlich in die Räumlichkeiten des künftigen Atrium-Areals einziehen, wird indes die Zukunft zeigen. Der neue Eigentümer, die schwäbische SWT-Unternehmensgruppe, wollte sich gegenüber inFranken.de am Donnerstag (9. Juni 2022) noch nicht zu seinen konkreten Plänen in Bezug auf die Immobilie äußern.

Laut Bambergs Oberbürgermeister steht die Stadt aber bereits in Kontakt mit dem Investor. "Wir werden als Stadt Bamberg unseren Beitrag dazu leisten, dass das Projekt zügig wie geplant umgesetzt wird", hält der OB fest.

Aus Sicht der Stadtspitze ist nicht zuletzt ein anderer Aspekt erfreulich. "Es ist eine sehr gute Nachricht, dass keine Änderung des Bebauungsplans notwendig ist, denn ansonsten würde dies den Fortgang verlangsamen", erklärt Starke, der den Atrium-Käufer vermutlich bald bei einem Lokaltermin treffen wird. "Ich freue mich schon auf das Gespräch mit dem neuen Investor, den ich schon zu uns ins Rathaus eingeladen habe."