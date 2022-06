Bamberger Atrium wird von neuem Investor wiederbelebt

Am Mittwoch (22. Juni 2022) haben sich Vertreter der Bamberger Stadtverwaltung mit dem neuen Investor für das ehemalige Atrium-Einkaufszentrum ausgetauscht, erklärt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. inFranken.de hatte bereits Anfang Juni über genaue Details des geplanten Konzepts berichtet. "Das Kennenlernen war ein guter Start für die künftige Zusammenarbeit. Wir begrüßen, dass sich ein Familienunternehmen aus Bayerisch-Schwaben dem Gebäude an zentraler Stelle annimmt und dieses auf Basis des bekannten Nutzungskonzepts langfristig und hochwertig entwickeln möchte", sagte nun Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD).

Atrium Bamberg: Oberbürgermeister begrüßt nachhaltigen Ansatz für Immobilie

Das Gespräch fand statt mit Georg Wersing und Felix Timm von der SWT Verwaltungs GmbH sowie Can Gülsoy und Markus Rheker von der Baugenossenschaft Franken eG. "Von dem nachhaltigen Ansatz wird die Stadt profitieren", so Starke. "Wir sind keine Projektentwickler, die ein schnelles Geschäft machen wollen, sondern Bestandshalter und möchten hier langfristig etwas aufbauen", betonte Georg Wersing. Er habe bereits vor Jahrzehnten gute Erfahrungen mit dem Bau eines Gartencenters am Berliner Ring gemacht, bei deren zugehöriger Kette seine Familie Gesellschafter sei.

"Es ist immer ein Vergnügen, in dieser Stadt zu sein", betonte Wersing. "Neben dem Bahnhof haben wir einen exzellenten Standort für unser neues Objekt." Felix Timm erinnerte sich bei dem Gespräch im Rathaus am Maxplatz an den ersten Besuchstermin in dem Objekt und den Blick vom Parkhaus auf das Welterbe: "Da haben wir uns direkt verliebt."

Die SWT-Unternehmensgruppe hat vor wenigen Wochen von Insolvenzverwalter Andreas Kleinschmidt das ehemalige Atrium-Gebäude erworben, nachdem der vorherige Eigentümer, die Eyemaxx Lifestyle Development 5 GmbH & Co. KG., Anfang des Jahres Insolvenz hatte anmelden müssen. Auf das Objekt in Bamberg aufmerksam gemacht hatte Can Gülsoy von der Baugenossenschaft Franken die Unternehmer aus Rain: "Unser Ziel war es, das ehemalige Atrium aus dem Finanz-Karussell zu entnehmen und dafür ein Unternehmen am besten aus Bayern zu finden. Ich bin sehr froh, dass uns das gelungen ist."

Nutzungsart soll bestehen bleiben: Neuer Investor kündigt "Optimierungen" an

"Wir wollen den Nutzungsmix beibehalten und möchten zudem Optimierungen vorschlagen", erklärte Timm bei dem Gespräch im Rathaus am Maxplatz. Die anwesenden Referenten Thomas Beese (Baureferat) und Stefan Goller (Wirtschaftsreferat) zeigten sich aufgeschlossen und versprachen zeitnah auf Arbeitsebene das Projekt voranzubringen. Neue Ideen sollen in enger Absprache mit dem Stadtgestaltungsbeirat und dem Bau- und Werksenat bearbeitet werden, so die Stadt Bamberg. "Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt mit dem neuen Investor schnell wieder Fahrt aufnehmen wird", sagte Oberbürgermeister Andreas Starke.