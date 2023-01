Bamberg: Zwei Freunde eröffnen Pizza-Laden "2bros."

"Hatten einen Traum" : Angestellter äußert sich zu Hintergründen

: Angestellter äußert sich zu Hintergründen "Bieten nicht viele an": Imbiss will mit außergewöhnlicher Speisekarte überzeugen

Im November 2022 eröffneten zwei Freunde den "2bros."-Pizza-Laden in der Judenstraße 12 in Bamberg. Doch dabei handelt es sich nicht um eine normale Pizzeria - der Imbiss will vielmehr mit einem außergewöhnlichen Essenskonzept bei den Gästen punkten.

Neuer Pizza-Laden in Bamberg eröffnet - "Wir hatten einen Traum"

Yunus Konakci und Tural Najafguliyev haben sich bei einer Nachtschicht, in der sie Zeitungen auslieferten, kennengelernt. Schnell stellten sie fest, dass sie ähnliche Interessen teilten. "Wir hatten einen Traum", erzählt Najafguliyev im Gespräch mit inFranken.de. Die beiden wollten in der Gastronomie Fuß fassen und konnten sich nun den Traum mit "2bros." gemeinsam erfüllen. Offiziell sei Konakci der Betreiber des neuen Ladens, Najafguliyev ein Angestellter. Doch Letzterer betont: "Wir machen das zusammen." Neben Pizzas bieten die zwei Freunde weitere Speisen an: "Das, was wir selbst gerne essen, verkaufen wir."

So biete "2bros." beispielsweise Dips zu Pizzabrötchen an: Die Kunden können zwischen Knoblauch- oder Cocktailsoße, Kräuterbutter, Tsatsiki oder scharfer hausgemachter Soße wählen. Letztere sei auch vegan. "Dips bieten nicht viele Pizzerien an", erklärt Najafguliyev. Die aus der Türkei und Aserbaidschan stämmigen Freunde essen privat kein Schweinefleisch und bieten dieses deshalb auch nicht in ihrem Pizza-Laden an - statt Schweine- werde zum Beispiel Truthahnschinken verwendet. Neben fleischhaltigen Speisen, werden auch vegetarische und vegane Gerichte angeboten: "Die vegane Pizza ist ohne Käse, dafür mit Zucchini und Aubergine belegt."

Neben Pizzas stehen unter anderem auch Nudeln, Salate und ein mit der türkischen Wurst Sucuk belegter Toast im Streetfoodstyle auf der Karte. Süße Bowls mit Müsli, Früchten und Quark werden ebenfalls verkauft. "Wir wollen die Menschen von jeder Seite zufriedenstellen", so der "2bros."-Angestellte. Der Pizza-Laden in Bamberg öffnet immer montags bis freitags von 10.30 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr.

Auch interessant: Beliebtes asiatisches Restaurant hat zweite Filiale in Franken eröffnet - mit einer Besonderheit