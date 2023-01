Bamberg: Asia-Restaurant "Michido" hat zweiten Standort eröffnet

Das Hotel und Restaurant "Volkspark" in Bamberg hat eine neue Betreiberin. Seit kurzem gibt es hier einen zweiten Standort des beliebten asiatischen Restaurants "Michido" aus Coburg. Wie die Neueröffnung zustande kam und warum es im "Volkspark" eine besondere Speisekarte gibt, verrät Chefin Ngan Nguyen gegenüber inFranken.de.

Neu eröffnetes "Michido" in Bamberg: Betreiberin wollte "Volkspark"-Schließung verhindern

"Ich war zuvor fast fünf Jahre lang Mitbetreiberin des Michido in Coburg. Jetzt ist mein Geschäftspartner in Coburg geblieben und ich bin nach Bamberg gegangen und habe dort Ende November 2022 ein zweites Michido im Volkspark eröffnet", so Nguyen.

In Coburg habe sie über 20 Jahre lang gelebt. "Ich habe die Stadt Bamberg schon immer sehr geliebt, allerdings ergab sich nie die Gelegenheit, dorthin zu ziehen. Dann wollte der Vorgänger im Volkspark den Gasthof, der fränkische Küche anbot, schließen und ich habe mir gedacht, dass es schade wäre, wenn er zumacht, da der Gasthof und der zugehörige Biergarten sehr schön sind", schwärmt sie.

Sie habe dann sowohl den Gasthof und den Biergarten als auch das Hotel im Volkspark übernommen. Die Speisekarte des "Michido" in Coburg und in Bamberg sei dieselbe, allerdings mit einer Besonderheit: "Im Volkspark werden zusätzlich auch – wie bereits beim Vorgänger - fränkische Gerichte wie Bratwürste, Käseplatten und Bamberger Biere angeboten", erklärt die neue Betreiberin.

Besondere Speisekarte in Bamberger Asia-Restaurant: Curry, Sushi, Karpfen und Schnitzel

Die asiatische Speisekarte des "Michido" ist bunt gemischt: So gibt es Vorspeisen aus Vietnam, Indonesien und Japan wie Sommerrollen, Gyoza und Sate-Spieße mit Erdnusssoße. Als Hauptgerichte können die Gäste unter anderem aus vietnamesischen Glasnudeln, Pad Thai oder Kokos-Curry wählen.

Zudem gibt es verschiedenes Sushi im Angebot. Der deutsche Einschlag im neuen "Volkspark"-Restaurant zeigt sich dann unter anderem in Gerichten wie Schnitzel mit Kartoffelsalat, Karpfenfilet, Spinatknödeln und Maronencremesuppe.

Das "Michido" in Bamberg am Volkspark hat von Montag bis Samstag von 11.30 bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag hat das asiatische Restaurant in der Pödeldorfer Straße 180 Ruhetag.

