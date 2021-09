Netflix-Dreharbeiten in Bamberg vom 13. bis zum 23. September 2021

Netflix zu Gast in Bamberg: In diesem Spätsommer und Herbst wird das bewegte und bewegende Leben der Kaiserin Elisabeth („Sisi“) verfilmt, meldet die Stadt Bamberg. Alle Drehorte für die Serie mit dem Arbeitstitel „The Empress“, die von der Sommerhaus Serien GmbH im Auftrag von Netflix produziert wird, liegen in Franken. Unter anderem zwei der größten und wichtigsten Szenen werden in Bamberg gedreht und zwar auf dem Domplatz und in der Alten Hofhaltung. Ein weiterer Drehort in der Altstadt wird die Judenstraße sein.

Los geht es allerdings bereits ab dem 13. September in der Hallstadter Straße. Im Bereich zwischen der Einmündung Lichtenhaidestraße und Kronacher Straße wird die stadtauswärts führende Fahrbahn eingeengt. Der Verkehr kann aber in beide Richtungen bei einer Fahrbahnbreite von 3 Metern fließen. Auch Fußgänger und Radfahrer können passieren. Weiterhin muss der nördliche Bereich des Friedhofsparkplatzes gesperrt werden. Zu- und Abfahrt zum Friedhofsparkplatz bleiben unverändert. Die Einschränkungen gelten bis 20. September.

Der mit großem technischen und personellen Aufwand durchgeführte Filmdreh auf dem Domplatz und in der Judenstraße wird nach derzeitigem Drehplan im Zeitraum vom 20. – 23. September (bei Regenwetter eine Woche später) stattfinden. Um die Dreharbeiten sicher und für alle Beteiligten kontrollierbar durchzuführen, wird der Domplatz an diesen Tagen voll gesperrt. Dies gilt auch für den Fußgänger- und Fahrradverkehr. Der morgendliche Schulbus- und der Rettungsverkehr sind von der Vollsperrung ausgenommen.

Sperrungen rund um den Domplatz:

Die Vollsperrung des Domplatzes gilt ab Montag, 20. September, ca. 06:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 23. September, ca. 06:00 Uhr.

Im Einzelnen erfolgt die Absperrung an folgenden Stellen:

Residenzstraße bergauf ab Grünhundsbrunnen

Karolinenstraße bergauf ab Lugbank

Vorderer Bach / Domplatz ab Diözesanmuseum

Obere Karolinenstraße ab Domschule (Schule bleibt erreichbar)

Domstraße ab Obere Karolinenstraße

Entsprechende Vorwegweiser werden auf die Domplatzsperrung hinweisen.

Die Obere Sandstraße ist in diesem Zeitraum in Einbahnrichtung von der Elisabethenstraße bis zur Herrenstraße befahrbar.

Die Busse der Linie 910 nehmen in beiden Richtungen eine Umleitung über den Münchner Ring. Stadtauswärts können die Haltestellen „Lange Straße“ bis „Domschule“ und stadteinwärts die Haltestellen „Domschule“ bis „Schönleinsplatz“ nicht bedient werden. Es kommt auch zeitlich zu Abweichung vom Fahrplan. Nicht betroffen sind alle Schulbusse, die vor 8 Uhr über den Domplatz fahren.

Details zur Umleitung und Echtzeitinformationen zu den Abfahrtszeiten erhalten Fahrgäste in der VGN-App und an allen Haltestellen über den QR-Code auf den Fahrplanaushängen.

Die Neue Residenz mit Staatsgalerie Bamberg sowie die Staatsbibliothek Bamberg können zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden. Besucherinnen und Besucher müssen jedoch mit Wartezeiten rechnen, da der Zugang über den Domplatz immer wieder in Intervallen gesperrt werden wird. Das Historische Museum ist geschlossen, ebenso der Shop von AGIL in der Alten Hofhaltung.

Sperrungen im Bereich der Judenstraße:

Die Dreharbeiten in der Judenstraße sind logistisch an die Dreharbeiten am Domplatz gekoppelt und finden an einem Tag innerhalb des Zeitraums 20.-22.09. September statt. Am Drehtag selbst muss die Judenstraße für etwa sechs Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt ab der Einmündung Unterer Kaulberg/Balthasargässchen. Weitere Sperrungen sind ab der Pfarrgasse und in der Eisgrube aufgestellt. Der Untere Stephansberg muss ab dem Stephansplatz bergab gesperrt werden. Auch hier wird es entsprechende Vorwegweisungen geben.

Wichtig für Anlieger und Gewerbetreibende:

Alle Anlieger und Gewerbetreibenden werden im Vorfeld durch die Produktionsfirma über die Dreharbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen informiert und bekommen einen Ansprechpartner mit Kontaktdaten genannt.

Auskünfte zum Thema:

