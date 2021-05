Bamberg/Bayreuth/Ansbach aktualisiert vor 20 Minuten

"The Empress": 3000 Komparsen für neue Netflix-Serie über Kaiserin Sissi in Franken gesucht

Der Streamingdienst Netflix dreht die neue Sissi-Serie "The Empress" in Oberfranken - und sucht dafür über 3000 Komparsen. Wir verraten, wie Sie Seite an Seite mit Elisabeth von Österreich-Ungarn vor der Kamera stehen können.