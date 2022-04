Flüchtlinge erreichen Bamberg

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die im Landkreis Bamberg angekommen sind, wird am Freitag, 8. April 2022, die Marke von 900 überschreiten. Für den Freitag hat die Erstaufnahmeeinrichtung der Regierung von Oberfranken dem Landkreis Bamberg einen weiteren Bus mit 50 Schutzsuchenden zugewiesen. Die Flüchtlinge werden zunächst in der Notunterkunft in Rattelsdorf untergebracht und von dort im Laufe der nächsten Tage auf individuellen Wohnraum verteilt.

Schutzsuchende erreichen Bamberg: Helfer sollen entlastet werden

Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, hatte vor zwei Wochen die erste Not- und Übergangsunterkunft in Stegaurach mit rund 170 Flüchtlingen ihre Bewährungsprobe bestehen müssen. In der vergangenen Woche waren 50 Personen über eine kurze Zwischenstation in einem Hotel in Hirschaid auf Privatunterkünfte verteilt worden. Mit der Einbindung mehrerer Not- und Übergangsunterkünfte will der Landkreis Bamberg verhindern, dass lokale Helferkreise überlastet werden.

Stand 7. April sind 867 Schutzsuchende aus der Ukraine im Landkreis Bamberg registriert. Die Betreuung, die von Notunterkünften über die Gewährung von Hilfen bis hin zu Aufenthaltstiteln reicht, ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Deswegen bündelt das Landratsamt Kräfte im Bereich öffentliche Sicherheit, Sozialhilfe und Ausländerwesen.

In Aufbau befinden sich Bildungsangebote in Kindertagesstätten durch die jeweiligen Gemeinden und in Willkommensgruppen an der Pestalozzischule in Bamberg sowie an den Realschulen im Landkreis und an der Berufsschule. Mittelfristig sollen alle Schularten in das Bildungsangebot eingebunden werden.