Streik in Bamberg - keine Müllabfuhr am Donnerstag. Im Zuge des angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst könne seitens Bamberg Service am Donnerstag, 16.02.2023, im gesamten Stadtgebiet keine Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Papier/Kartonagen durchgeführt werden.

Das verkündet die Stadt Bamberg am Mittwochnachmittag in einer aktualisierten Pressemitteilung. "Die Müllabfuhr entfällt komplett", heißt es darin. In Bamberg fahren am Donnerstag außerdem keinerlei Stadtbusse. Das Schwimmbad Bambados hat ganztägig geschlossen. Doch was wird aus Kindern, die mit dem Bus zur Schule müssen? inFranken.de hat nachgehakt.

Bamberger Müllabfuhr streikt - Tonne bleiben am Donnerstag stehen - das gilt für die Folgetage

Um die "hieraus entstehenden Probleme" bei der Müllabfuhr an den Folgetagen zu minimieren, gelten laut Ankündigung der Stadt folgende Regelungen:

Die für den Streiktag, 16.02.2023 , beauftragten Sperrmüllabholungen werden auf Dienstag, 21.02.2023, verlegt.

, beauftragten Sperrmüllabholungen werden auf Dienstag, 21.02.2023, verlegt. Am Freitag, 17.02.2023 , werden alle Touren (Restmüll, Papier/Kartonagen und Biomüll) planmäßig abgefahren.

, werden alle Touren (Restmüll, Papier/Kartonagen und Biomüll) planmäßig abgefahren. Am Montag, 20.02.2023 , wird kein Biomüll abgefahren. Hierfür wird der Restmüll abgefahren, der am Streiktag nicht abgeholt werden konnte.

, wird kein Biomüll abgefahren. Hierfür wird der Restmüll abgefahren, der am Streiktag nicht abgeholt werden konnte. Auch am Dienstag, 21.02.2023, wird kein Biomüll abgefahren. Hierfür werden die Blauen Tonnen abgefahren, die am Streiktag nicht abgeholt werden konnten.

"Die Leerung der Biomülltonnen vom 16.02., 20.02. und 21.02.2023 müssen ersatzlos entfallen", erklärt die Stadt. "Da der Biomüll grundsätzlich wöchentlich abgefahren wird, sollte es aber zu keinen größeren Beeinträchtigungen bei der Biomüllentsorgung für die Bürgerinnen und Bürger kommen."

Stadt wendet sich mit Bitte an Bürger - Müllabfuhr-Streik wirkt sich bis Mitte nächster Woche aus

Die Stadt Bamberg appelliert diesbezüglich an die Bevölkerung. Aus personellen Gründen werden die Bürgerinnen und Bürger demnach gebeten, die Restmüllbehälter "ausnahmsweise in Eigenregie" bereitzustellen, da "kein Vollservice" möglich sei.

Die Auswirkungen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind bis in die kommende Woche spürbar. "Ab Mittwoch, 22.02.2023, sollte die Müllabfuhr dann wieder planmäßig abgefahren werden können", vermutet die Stadt.

Entgegen einer vorherigen Ankündigung der Stadt vom Dienstag (14. Februar 2023) bittet die Abteilung Entsorgung die Bamberger Haushalte, die Müllbehälter, die nicht abgeholt werden konnten, wieder auf die jeweiligen Grundstücke zurückzustellen und zu den genannten Ersatzterminen wieder zur Entleerung bereitzustellen.

