Statt Sandkerwa in Bamberg - Mini-Version am Kranen gestartet: Am heutigen Donnerstag (19. August 2021) wäre eigentlich die Sandkerwa 2021 in Bamberg gestartet. Wie bereits im vergangenen Jahr macht auch diesmal Corona einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem gibt es eine Mini-Sandkerwa mit verschiedenen Schaustellern am Kranen und am Markusplatz.

"Für uns ist die Freude riesig. Wir geraten nicht in Vergessenheit und können die Sandkirchweih zumindest in einer kleinen Art und Weise abhalten, wofür ja auch unser Herz schlägt", sagt Peter Weiß, Vorsitzender der Marktkaufleute Bamberg, gegenüber inFranken.de.

Bamberg: Mini-Sandkerwa findet täglich von zehn bis 21 Uhr statt

Bis einschließlich Montag (23. August) steht sein Stand am Kranen und ist täglich von zehn bis 21 Uhr geöffnet. Nur am Sonntag beginnt der Verkauf erst eine Stunde später. "Es hat heute gut angefangen. Viele Touristen sind da und Familien mit kleinen Kindern, die sich freuen, dass in Bamberg mal wieder zwei Karusselle stehen", erzählt Weiß.

Bestimmte Erwartungen habe er an die nächsten Tage nicht. "Wir lassen alles auf uns zu kommen und sind für alles gewappnet", sagt er. "Ganz besonders sind im Endeffekt die Kärwa-Leckereien. Wir haben gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Popcorn, Zuckerwatte. Am Markusplatz gibt es noch dazu Crêpes und Langos. Im Angebot ist auch noch Pfeilwerfen am Markusplatz", erklärt Weiß das Angebot der diesjährigen Mini-Sandkerwa.



Gemeinsam mit der Stadt Bamberg und den Bürgervereinen hatten die Marktkaufleute und Schauspieler zuvor nach einer Möglichkeit gesucht, zu den Terminen der Distiktskirchweihen dennoch ein Angebot machen zu können, teilte die Stadt am 16. Juli mit.

Statt Kerwas in Bamberg: Hier gibt und gab es 2021 Fahrgeschäfte und Buden

Möglich wurde dies demnach durch die Erteilung entsprechender Sondernutzungserlaubnisse. Angepasst an die geltenden Corona-Regelungen sollte so der Betrieb von kleinen Fahrgeschäften und Lebensmittelbuden in begrenzter Anzahl erlaubt werden.

An folgenden Orten sind Verkaufswägen und Fahrgeschäfte in Bamberg genehmigt:

Wunderburg : 16.7.2021 bis 19.7.2021

: 16.7.2021 bis 19.7.2021 Gartenstadt : 30.7.2021 bis 2.8.2021

: 30.7.2021 bis 2.8.2021 Laurenziplatz : 6.8.2021 bis 9.8.2021

: 6.8.2021 bis 9.8.2021 Am Kranen : 19.8.2021 bis 23.8.2021

: 19.8.2021 bis 23.8.2021 Markusplatz : 19.8.2021 bis 23.8.2021

: 19.8.2021 bis 23.8.2021 Ochsenanger: 1.10.2021 bis 4.10.2021

