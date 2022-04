Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die im Landkreis Bamberg angekommen sind, hat heute die Marke von 1.000 überschritten. Stand 20. April sind 1.009 Schutzsuchende aus der Ukraine im Landkreis Bamberg registriert, informiert das Landratsamt Bamberg.

Die Flüchtlinge wurden in den letzten Wochen zunächst in der Aurachtalhalle in Stegaurach und in der Abtenberghalle in Rattelsdorf untergebracht, von dort aus konnten 306 Personen auf individuellen Wohnraum verteilt werden. 703 Ukrainerinnen und Ukrainer fanden Unterschlupf von privater Seite aus.

Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ist nach wie vor ungebrochen, seit Beginn der Fluchtwelle haben sich über die Wohnraum-Suche des Landkreises Bamberg 555 Personen gemeldet, die Unterkünfte bereitstellen können.

Da derzeit unklar ist, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauert, bietet die besuchsweise Aufnahme von Geflüchteten allerdings nur eine kurzfristige Lösung. Aus diesem Grund sucht der Landkreis Bamberg nach Wohnraumangeboten, die abgeschlossen und auf eine längere Dauer angelegt sind. Weitere Wohnungsangebote können Sie unter https://www.landkreis-bamberg.de/Leben/Gesundheit-und-Soziales/Ukraine-Hilfe/ anmelden.