Bamberg: Container-Kabinen als Zwischenlösung - Stadt macht Stadion für Regionalliga fit

Am 20. Mai 2023 gelang den Fußballern des FC Eintracht Bamberg der Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Wie die Stadt Bamberg berichtet, hat sie die baulichen Voraussetzungen für den Spielbetrieb in der vierthöchsten Liga in Deutschland geschaffen. „Am Tag, als der Aufstieg perfekt gemacht wurde, haben wir sofort die Bestellung für die notwendigen Container ausgelöst. Jetzt wurden sie geliefert und aufgestellt“, betont Oberbürgermeister Andreas Starke, der persönlich mit Vertretern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) an Ort und Stelle verhandelt hatte.

Die Teilnahme an der Regionalliga Bayern ist mit verschiedenen Auflagen des BFV verbunden und stellt den derzeit klassenhöchsten Bamberger Fußball-Verein vor größere Herausforderungen. So besteht der Verband auf getrennt zugängliche Umkleidekabinen für Gäste- und Heimmannschaft sowie die Schiedsrichter. Da dies im Fuchs-Park-Stadion auf Grund der aktuell laufenden Sanierung nicht möglich ist, war es unumgänglich, vorübergehend eine Ausweich-Infrastruktur im Bereich des sogenannten Festgartens zu schaffen.

„Die Container stellen also nur eine Zwischenlösung dar, bis die Baumaßnahmen im Stadion abgeschlossen sind“, erklärt Sportreferent Dr. Matthias Pfeufer. Als Eigentümer der Spielstätte hat die Stadt auch darüber hinaus dafür gesorgt, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Regionalliga-Zulassung gegeben sind. So wird derzeit unter anderem gemeinsam mit dem Verein und verschiedenen Sicherheitsbehörden das Sicherheitskonzept überarbeitet. Die Anschlüsse der Container an Strom, Gas und Wasser erfolgen zeitnah. Zusätzlich muss zur Abtrennung der verschiedenen Bereiche in der kommenden Woche auch noch ein neuer Zaun aufgestellt werden. Der OB lobte das Engagement von Dr. Pfeufer bei dem herausfordernden Projekt.

„Für die Container und die Nutzung des Fuchsparkstadions muss der Verein eine angemessene Miete bezahlen“, stellte OB Starke klar. Eine Gleichbehandlung der Fußball-Vereine in der Sportstadt Bamberg sei ein wichtiger Faktor. Deswegen drücken alle die Daumen, dass dem FC Eintracht der Saisonstart am Samstag, 22. Juli 2023, um 13 Uhr gegen Illertissen gelingt.