Chippendales strippen live in Bamberg - "sexy Bühnenfeuerwerk" in der Brose-Arena

- "sexy Bühnenfeuerwerk" in der "Original aus Las Vegas": Bekannte Tanz-Gruppe gibt Show im Oktober 2022

"Weltweite Nummer Eins der Entertainment-Shows für Frauen" - hier gibt es Tickets

Ursprünglich sollte die Show Ende 2021 stattfinden: Nun holen die Chippendales ihren "Get Naughty"-Termin in Bamberg nach. Die Stripper treten am Samstag (29. Oktober 2022) in der Brose-Arena auf. Versprochen wird ein "sexy Bühnenfeuerwerk" vonseiten des Veranstaltungsservices Bamberg.

Bamberg: Chippendales versprechen "Erotik, Leidenschaft und Humor"

Die Chippendales wurden 1979 in Los Angeles gegründet. Die Hauptzielgruppe der athletischen Tänzer und Stripper ist ein weibliches Publikum. Mit ihren wechselnden Mitgliedern und einer professionell choreografierten Show tritt die Truppe weltweit auf.

Am 29. Oktober 2022 sind die "Traummänner" ab 20 Uhr in der Brose-Arena in Bamberg vertreten. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Die Chippendales sollen "Erotik, Leidenschaft und Humor bringen", während sie "ihr Fans mit Live-Gesang, atemberaubendem Tanz und spektakulären Live-Performances an Klavier und Gitarre beeindrucken", erklärt der Veranstalter.

"Wie keine Zweiten verstehen es die durchtrainierten Gentlemen den richtigen Ton zu treffen und nahezu alle Fantasien zu bedienen: von sanft und gefühlvoll über lustig und locker bis dominant und leidenschaftlich", heißt es. Sie performen auf ihrer Welttour ihre "Get Naughty"-Show.

Chippendales live in Bamberg - hier gibt es Tickets für die Show in der Brose-Arena

Die Chippendales werden beschrieben als "die weltweite Nummer Eins der Entertainment-Shows für Frauen", als "das Original" - "das Original aus Las Vegas". Der Abend sei eine "besondere Ladies Night", welche "die ungezogene Seite herauskitzeln und für eine wilde Party sorgen", wenn die Stripper im Oktober in Bamberg auftreten. Für das Gastspiel in der Brose-Arena gibt es noch Tickets: