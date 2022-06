Massive Probleme mit Kartenzahlung: Im Reformhaus in Bamberg ist das Zahlen per EC-Karte aktuell nicht möglich. In ganz Deutschland gibt es derzeit massive Probleme mit den Geräten, weshalb vielerorts nur Barzahlung möglich ist. "Wir haben allerdings nun den technischen Dienstleiter gewechselt", erklärt Simon Kaubisch vom Reformhaus.

In den Reformhäusern sind die Geräte vom amerikanischen Anbieter Verifone im Einsatz, welche derzeit in ganz Deutschland Probleme bereiten. "Es ist einfach schwierig, an verlässliche Informationen zu kommen. Dazu ist es sehr unglücklich, wie Verifone das kommuniziert hat." Ein Anbieterwechsel soll indessen Abhilfe schaffen, während in den Reformhäusern aktuell nur mit Bargeld gezahlt werden kann.

Reformhaus in Bamberg arbeitet an Lösung - EC-Kartenzahlung bald wieder möglich?

Um weiter an den Geräten von Verifone festhalten zu können, wäre eine Art "Ringtausch" nötig, wie Kaubisch erklärt. "Soweit uns bekannt ist, ist es uns nicht möglich, hier selbst Updates aufzuspielen. Es müsste also ein Techniker kommen, das Gerät tauschen und im Werk komplett warten. Und das alles für ein Gerät, für das der Service Ende 2023 sowieso abläuft."

Aus diesem Grund sowie durch die mangelnde Kommunikation seitens des Betreibers könne sich Kaubisch nicht vorstellen, weiterhin an den Verifone-Geräten festzuhalten. "Am Freitag haben wir deshalb neue Verträge abgeschlossen und warten jetzt nur noch darauf, dass die neuen Geräte eintreffen." Am Dienstag (14. Juni 2022), spätestens am Mittwoch (15. Juni 2022) sollte es spätestens so weit sein.

Dann gehe alles ganz schnell: "Per Fernwartung kann ich da noch am selben Tag eingreifen." Alles sehe also danach aus, dass zumindest im Reformhaus die Zahlung per EC-Karte schon in den nächsten Tagen wieder möglich sein wird. Die zwischenzeitlichen Probleme seien von den allermeisten Kunden verständnisvoll aufgenommen worden, trotzdem hoffe man, dass schnell alles wieder beim Alten sein werde.