Bamberg: Amigos treten in Konzert- und Kongresshalle auf

treten auf "Erfolgreichstes Schlager-Duo Europas" erneut auf Deutschland-Tour

erneut auf Brüder präsentieren ihre "größten Hits" - Bamberg-Konzert am 24. April 2023

Sie gehören zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland und Österreich: Die Amigos können zahlreiche Nummer-1-Platzierungen in den Albumcharts nachweisen. Wegen großer Nachfrage wollen die beiden Brüder auch im Jahr 2023 auf Deutschlandtour gehen - im Gepäck die "größten Amigo-Hits" sowie Sängerin Daniela Alfinito. Die Amigos erhielten in den vergangenen Jahren für ihr Schaffen diverse Goldene und Platin-Schallplatten.

Amigos zu Konzert in Bamberg: Schlager-Brüder "wegen großer Nachfrage“ erneut auf Tournee

Eigentlich hätte die "Für unsere Freunde“-Tour 2022 die letzte große Solo-Tour der Musiker werden sollen. Doch der Erfolg sei riesig gewesen, erklärt das Musikmanagement Thomann. Dies wolle man nun mit einer neuen Tournee "zusammen mit allen Fans“ zelebrieren. Auch in Frankens wollen die beiden Brüder Bernd und Karl Heinz Ulrich zusammen mit ihren Anhängern feiern.

Die Amigos sind laut Pressetext das "erfolgreichste Schlager-Duo Europas". Am 24. April 2023 gastieren die Musiker in der Bamberger Konzerthalle Bamberg.

Innerhalb Frankens machen die Schlagersänger außerdem noch am 29.04.2023 in der Stadthalle am Schloss in Aschaffenburg Halt. Am 30.07.2023 ist das Erfolgsduo im Schloss Eyrichshof in Ebern zu Gast.

"Chartstürmerin“ Daniela Alfinito unterstützt Amigos bei Konzerten

Zusammen mit "Chartstürmerin“ Daniela Alfinito wollen die Amigos bei ihrer diesjährigen Tournee-Zugabe alte Zeiten Revue passieren lassen, heißt es in der Konzertankündigung. Der Sängerin gelangen mit ihren Alben selbst bereits Chart-Spitzenpositionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Tochter des Amigo-Mitglieds Bernd Ulrich liegt die Musik anscheinend in der Familie. Mit den beiden Live-Musikern spielt sie jetzt gemeinsam die größten Hits der Band.

