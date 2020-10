Lange hatten Christine Michalok und ihre Freundinnen der Wiedererffnung des Bambados entgegengefiebert. Denn zwei bis drei Mal wchentlich will die 67-Jhrige auch in der kalten Jahreszeit ihre Bahnen ziehen. Doch die Vorfreude schlug in Wut und Enttuschung um, als sie von den ffnungszeiten ab Ende Oktober erfuhr. Denn wer unter der Woche schwimmen mchte, muss frh aufstehen und kann dann nur von 6.30 bis 8 Uhr ins Hallenbad. "Das ist eine Zumutung und wird uns Brgern noch als exklusiv verkauft. Dabei fllen wir die Lcken auf", klagt Michalok. "Gerade Senioren nutzen gern die Vormittage, um sich fit zu halten und soziale Kontakte zu pflegen." Auch ihre 74-jhrige Freundin Hanne Rschlaub vermisst das erfrischende Nass sehr: "Ich hatte immer eine Jahreskarte und will eigentlich jeden Tag ins Wasser." Aber schon um halb sechs aufstehen, damit sie das frhe Zeitfenster nutzen kann, will sie nicht. "Das macht doch kaum ein lterer Mensch . Da fahren wir lieber nach Bad Staffelstein oder Forchheim, aber das geht auf Dauer auch ins Geld."