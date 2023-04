Eine Wanderung in der Natur ist der ideale Ausgleich zum stressigen Alltag. Wenn dann noch das Wetter stimmt, fühlt sich so ein Ausflug ins Bamberger Umland fast ein bisschen wie Urlaub an. Bei der Vielzahl an Wanderwegen ist außerdem für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel etwas dabei.

Egal, ob lieber steil bergauf oder lieber gemütlich – es gibt viele verschiedene Routen. Dabei wird es beim Laufen auch nie langweilig, denn es gibt immer etwas zu entdecken: eine Burg, besondere Felsformationen oder einfach eine schöne Aussicht von oben.

Besondere Wanderungen im Landkreis Bamberg

Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir euch mal 10 spannende Wanderwege herausgesucht.

1. Die "Werntal-Tour – vorbei an einem Schmuckstück der Fränkischen Schweiz

Die erste Route auf unserer Liste verläuft von Heiligenstadt bis nach Veilbronn und zurück. Ein Highlight auf der Strecke ist die 500 Jahre alte Schulmühle. Die Mühle wurde von der Tourismuszentrale als das "wahre Schmuckstück der Fränkischen Schweiz" bezeichnet.

Dauer : 4 Stunden

: 4 Stunden Länge : 11,4 Kilometer

: 11,4 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 139 Meter

: 139 Meter Schwierigkeitsgrad : Leicht bis Mittel

: Leicht bis Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Hellmuth-Breckner-Parkplatz in Heiligenstadt.

: Hellmuth-Breckner-Parkplatz in Heiligenstadt. Weitere Informationen: "Wahres Schmuckstück der Fränkischen Schweiz" - Tourismuszentrale zeigt besondere Route im Kreis Bamberg

2. Leichte Wanderung über den Heroldstein und den Kreuzstein

Der Weg startet am Wanderparkplatz bei Oberleinleiter. Er führt vorbei an der Heroldsmühle und der Leinleiterquelle. Dann geht es raus aus dem Tal in Richtung Hohenpölz. Kurz vor dem Ort geht es weiter nach rechts in Richtung Heroldstein und Kreuzstein auf den Eichenberg. Unterwegs könnt ihr immer wieder die schöne Aussicht genießen.

Einen ersten Eindruck der Landschaft könnt ihr euch mithilfe unserer Bildergalerie zum Heroldstein machen:

Dauer : 3:30 Stunden

: 3:30 Stunden Länge : 10,6 Kilometer

: 10,6 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 147 Meter

: 147 Meter Schwierigkeitsgrad : Leicht

: Leicht Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Wanderparkplatz nördlich von Oberleinleiter

: Wanderparkplatz nördlich von Oberleinleiter Mehr Informationen: Fränkische-Schweiz.com

3. Tour mit wenig Steigung: der Kulturspaziergang durch Burgebrach

Diese Route ist ideal für alle, die nicht gern bergauf laufen wollen oder können. Vom Rathaus in Burgebrach lauft ihr zunächst zum Amtsgericht. Von dort geht es weiter über den Kirchplatz der Kirche St. Vitus. Vorbei am Pfarrhaus und der Grundschule kommt ihr zur Mühlbach-Brücke. Auf eurem weiteren Weg könnt ihr viele kleine Stationen wie die Mariensäule oder das Forsthaus entdecken.

Dauer : Knapp 1 Stunde

: Knapp 1 Stunde Länge : 3,9 Kilometer

: 3,9 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 17 Meter

: 17 Meter Schwierigkeitsgrad : Leicht

: Leicht Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Parkplatz am Pfarrweg, Am Pfarrweg 5, 96138 Burgebrach - von dort zum Rathaus laufen

: Parkplatz am Pfarrweg, Am Pfarrweg 5, 96138 Burgebrach - von dort zum Rathaus laufen Mehr Informationen: Steigerwaldtourismus.com

4. Mittelschwere Runde um Lisberg

Los geht es in Lisberg in Richtung der Burgund Kirche. Vorbei am Kindergarten und dem Sportgelände geht es auf einem Feldweg bis nach Frenshof.

Danach folgt man dem Radweg bis zum Naturdenkmal Linde. Über den Friedhof läuft man schließlich wieder zurück. Wenn ihr sowieso vor Ort seid, könnt ihr außerdem noch die Burg Lisberg bestaunen.

Dauer : 1:40 Stunde

: 1:40 Stunde Länge : 6,1 Kilometer

: 6,1 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 76 Meter

: 76 Meter Schwierigkeitsgrad : Mittel

: Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Parkplatz Ortsmitte in 96170 Lisberg

: Parkplatz Ortsmitte in 96170 Lisberg Mehr Informationen: Steigerwaldtourismus.de

5. Traumhafte Aussicht auf Bamberg von der Friesener Warte

Der Weg zur Friesener Warte überzeugt vor allem durch seine Aussicht. Unterwegs kommt ihr außerdem an einem Steinbruch und einem großen Steinkreuz vorbei. Mit unserer Bildergalerie kannst du dich direkt schon mal in den Ausblick verlieben:

Dauer : 1:45 Stunde

: 1:45 Stunde Länge : 6,2 Kilometer

: 6,2 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 80 Meter

: 80 Meter Schwierigkeitsgrad : Mittel

: Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Parkplatz bei Friesen

: Parkplatz bei Friesen Mehr Informationen: Komoot.de

6. Besondere Felsformationen entdecken: Paradieswächter und Langerstein

Los geht die Route am Wanderparkplatz bei Stadelhofen. Der Rundweg führt euch über Wiesen und Wälder, vorbei am Torstein und an einer kleinen Höhle. Weiter geht es vorbei an den Zwillings-Felsen und dem Langenstein. Letzterer ist auch von der Autobahn aus zu sehen. Bei eurer Tour könnt ihr den Felsen ganz aus der Nähe betrachten. Außerdem kommt ihr bei der Wanderung am sogenannten "Paradieswächter" vorbei. Das ist ein einzelner Felsen, der zwischen den Bäumen hervorragt.

Dauer : 3:15 Stunden

: 3:15 Stunden Länge : 12,1 Kilometer

: 12,1 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 70 Meter

: 70 Meter Schwierigkeitsgrad : Mittel

: Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Wanderparkplatz Stadelhofen (nicht zu verwechseln mit dem Pendlerparkplatz)

: Wanderparkplatz Stadelhofen (nicht zu verwechseln mit dem Pendlerparkplatz) Mehr Informationen: Komoot.de

7. Mehr als nur Wandern: Baumwipfelpfad Steigerwald

Der Pfad ist im Sommer von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zahlen 6,50 Euro. Während ihr auf dem Pfad unterwegs seid, gibt es einiges zu entdecken: Hirsche und Vögel, Spielstationen und Informationen rund um den Wald und Holz. Das Highlight ist der 42 Meter hohe Turm. Von oben habt ihr einen wunderschönen Blick über die Baumkronen.

Dauer : Individuell; circa 1 Stunde

: Individuell; circa 1 Stunde Länge : 1150 Meter

: 1150 Meter Höhenmeterdifferenz : 42 Meter hoher Turm

: 42 Meter hoher Turm Schwierigkeitsgrad : Einfach bis Mittel

: Einfach bis Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Direkt am Beginn des Pfades: Radstein 2, 96157 Ebrach

: Direkt am Beginn des Pfades: Radstein 2, 96157 Ebrach Mehr Informationen: Baumwipfelpfadsteigerwald.de

8. Sinterstufen und wunderschöne Aussicht nach Bamberg

Diese mittelschwere Wanderung startet in Ketschendorf bei Buttenheim. Von dort lauft ihr zunächst in den Nachbarort Frankendorf.

Nach etwa 3,7 Kilometern erreicht ihr die Sinterstufen. Hier fließt Wasser auf einer Art natürlicher Treppe den Berg hinunter und sorgt damit für ein bezauberndes Naturschauspiel. Danach führt euch der Weg weiter durch den Wald, bis ihr nach etwa 9,5 Kilometern den Aussichtspunkt erreicht. Die Runde endet schließlich wieder in Ketschendorf.

Dauer : 3:30 Stunden

: 3:30 Stunden Länge : 11,3 Kilometer

: 11,3 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 190 Meter

: 190 Meter Schwierigkeitsgrad : Mittel

: Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Parkplatz in Ketschendorf

: Parkplatz in Ketschendorf Mehr Informationen: Komoot.de

9. Rundweg von Veilbronn zum Felsplateau Hummerstein

Die Route startet in Veilbronn und nach etwa 5 Kilometern erreicht ihr den Hummerstein. Dort werdet ihr direkt mit einer schönen Aussicht belohnt. Weiter geht es vorbei am Felsentor und dem Prinz-Rupprecht-Pavillon. Das Spannende an dieser Wanderung ist, dass es regelmäßig etwas Neues zu entdecken gibt. So kommt ihr unter anderem auch an einem alten Lochgefängnis, der Ruine der Streitburg vorbei.

Dauer : 3:52 Stunden

: 3:52 Stunden Länge : 13,3 Kilometer

: 13,3 Kilometer Höhenmeterdifferenz : 140 Meter

: 140 Meter Schwierigkeitsgrad : Mittelschwer

: Mittelschwer Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten : Parkplatz in Veilbronn

: Parkplatz in Veilbronn Mehr Informationen: Komoot.de

10. Wanderung zur Bamberger Altenburg

Die Route startet am Laurenziplatz, dort gibt es allerdings nur begrenzt Parkplätze. Falls ihr vorher oder nachher noch die Bamberger Innenstadt erkunden wollt, könnt ihr auch in einem der dortigen Parkhäuser parken. Dann startet ihr die Route am Domplatz. Zunächst führt euch der Weg vorbei am Bamberger Berggebiet und nach etwa 3 Kilometern erreicht ihr die Altenburg. Von dort habt ihr einen schönen Ausblick über Bamberg. Jetzt könnt ihr euch entweder direkt an den Abstieg zurück nach Bamberg machen, indem ihr der großen Altenburger Straße folgt. Alternativ könnt ihr weiter dem Rundweg folgen. Dann geht es für euch weiter nach Wildensorg und Stegaurach, bevor ihr wieder zurück nach Bamberg kommt.

Dauer : 3:10 Stunden

: 3:10 Stunden Länge : 11,5 Kilometer (auch kürzer möglich)

: 11,5 Kilometer (auch kürzer möglich) Höhenmeterdifferenz : 120 Meter

: 120 Meter Schwierigkeitsgrad : Mittel

: Mittel Ausgangspunkt und Parkmöglichkeiten :

: Mehr Informationen: Komoot.de

Falls ihr nach eurer Wanderung noch gemütlich in einem der vielen Bierkeller einkehren wollt, dann findet ihr hier eine Übersicht über die 10 schönsten Biergärten in und um Bamberg

Mehr Freizeit-Tipps für Franken: