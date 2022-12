Breitengüßbach vor 1 Stunde

Blackout

Auch Ampeln fielen aus: Stromausfall trifft Haushalte und Geschäfte- Betreiber klärt Ursache

In Breitengüßbach ist es am Donnerstag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Sowohl in Privathaushalten als auch Betrieben blieb es dunkel - und auch die Straßenbeleuchtung fiel aus.