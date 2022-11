Stromausfall im Landkreis Bamberg: In einem Trafohäuschen in der Gemeinde Strullendorf hat es nach Informationen der Bayernwerk Netz GmbH am heutigen Dienstag (29. November 2022) einen Kurzschluss gegeben. "Der Trafo ist daraufhin in Brand geraten und es gab eine Rauchentwicklung", erklärt ein Pressesprecher gegenüber inFranken.de.

Um 14.40 Uhr habe daraus ein Stromausfall resultiert, der circa 2000 Haushalte betreffe, so der Stand gegen 15.40 Uhr.

Stromausfall in Strullendorf hält an - diese Orte sind betroffen

Nach ersten Informationen ist neben Strullendorf mit den Gemeindeteilen Mistendorf, Geisfeld, Wernsdorf, Leesten, Roßdorf am Forst, Amlingstadt und Zeegendorf auch Teuchatz in Heiligenstadt betroffen. Doch das Ausmaß ist laut der Bayernwerk Störungsauskunft größer. Hier werden auch Frensdorf, Pettstadt, Stegaurach, Stadelhofen, Litzendorf und Hallerndorf betroffen.

Die Feuerwehr rückte zu dem beschädigten Trafo-Häuschen in Strullendorf an. Offenbar habe es laut Bayernwerk nach dem Kurzschluss einen Folgefehler im Netz gegeben. "Die Kollegen sind dran, die Fehlerstellen zu orten und arbeiten an der Wiederversorgung, aber es kann noch dauern", sagt der Pressesprecher. Auf der Online-Störungsauskunft kündigt Bayernwerk das voraussichtliche Ende in den meisten Orten um 18.32 Uhr an (Stand 16.48 Uhr). In Stegaurach soll es schon um 17.40 Uhr, in Hallerndorf um 17.55 Uhr so weit sein. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.

Am Freitag (25. November 2022) war Stegaurach im Landkreis Bamberg von einem Stromausfall betroffen. Auslöser war kein Kurzschluss, sondern ein anderes Naturereignis, das Stromausfälle eher selten hervorruft.