Am Freitag wunderten sich die Menschen in Stegaurach im Landkreis Bamberg: Der Strom war gegen 17.09 Uhr plötzlich weg. Wie das Bayernwerk am Montag mitteilte, war der Grund schnell gefunden und daher konnte die Stromversorgung bereits nach etwas über einer Stunde am Freitag wieder hergestellt werden. Von dem Ausfall waren laut Bayernwerk-Sprecher Christian Martens rund 2000 Haushalte in Teilen der Gemeinden Stegaurach und Pettstadt.

Wie sich nach kurzer Recherche des Stromversorgers herausstellte, war ein Baum in eine Freileitung gefallen, weswegen die Versorgung mit Energie unterbrochen war. Bei Neuhaus, einem Ortsteil von Pettstadt, war der Baum in die Leitung gefallen und hatte alle drei Kabel durchtrennt.

Warum der Baum in die Leitung gestürzt war, kam bald heraus: Der Baum stand in der Nähe eines Flusses und wies eindeutige Nagespuren auf. Ein Biber hatte den Baum so weit bearbeitet, bis dieser umstürzte. Am Samstag konnte dann bei Tageslicht die letzte Sichtprüfung vorgenommen werden und bestätigt werden, dass alles wieder seinen geregelten Gang ging.

Wie Christian Martens vom Bayernwerks erklärte, sei dies ein seltener Grund für Stromausfälle.