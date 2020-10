Ein gutes Dutzend Nachbarn sammelt sich am Dienstagmorgen in der Ökosiedlung am Cherbonhof. Sie eint der Wunsch nach mehr Sicherheit in der nahen Caspersmeyerstraße, wo eigentlich Tempo 30 gilt. "Ich bin hier auch schon überholt worden, als ich exakt die erlaubte Geschwindigkeit gefahren bin", beklagt sich Inge Buhl. Und Friederike Neundörfer beschreibt brenzlige Situationen, wenn ihre Kinder die Straße überqueren wollen: "Wenn einer mit 60 ankommt, schaffen sie es nicht mehr über die Straße, und müssen in der Mitte stehenbleiben." Ähnlich geht es Hiltrud Huhn mit ihrem 80-jährigen Mann.