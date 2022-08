Wie die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, sperre sie an der Anschlussstelle Bamberg-Ost in Fahrtrichtung Suhl in der Nacht von Freitag, den 05. August 2022, ab ca. 20 Uhr auf Samstag, den 06. August 2022, bis spätestens 6 Uhr die Ausfahrtsrampe von der A73 in Richtung Bamberg bzw. Litzendorf.

Die Sperrung sei notwendig, damit nach fertiggestellter Bauphase 1 des zweiten Abschnitts der Sanierungsarbeiten an der A73 auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und Memmelsdorf der Umbau der Verkehrsführung erfolgen könne.

Die Umleitung erfolge über die Anschlussstellen Memmelsdorf und Bamberg-Süd.

Die Umleitungsstrecken würden ausgeschildert.

Vorschaubild: © Markus Distelrath / pixabay.com (Symbolbild)