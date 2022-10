Der Unfall auf der A70 bei Bamberg rief am Montagnachmittag (17. Oktober 2022) unter anderem Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienst und Wasserwirtschaftsamt auf den Plan. Beteiligt waren ein Lastwagen und ein weiteres Auto.

Die alarmierte Feuerwehr fand den Lkw auf der Seite liegend neben der Fahrbahn vor. Verkehrsteilnehmer mussten zeitweise mit Behinderungen und Verzögerungen rechnen, solange die Unfallaufnahme lief.

Update vom 18.10.2022, 12.08 Uhr: Unfall auf A70 bei Bamberg - Rettungsdienst behandelte Insassen

Um 15.37 Uhr erhielten die Feuerwehren Hallstadt und Gundelsheim einen Alarm zu dem Unfall auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt. Laut einem Einsatzbericht fanden die Einsatzkräfte vor Ort einen auf der Seite liegenden Lkw abseits der Autobahn und ein beschädigtes Auto auf der Fahrbahn vor. Wie die Polizei mitteilt, kam der 54-jährige Lkw-Fahrer bei Hallstadt aus unbekannten Gründen zu weit nach rechts und touchierte einen auf dem Seitenstreifen stehenden, unbesetzten Pannen-Wagen. Im Anschluss kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Außenschutzplanke und stürzte mehrere Meter die Böschung hinab. Er kam schließlich auf der rechten Seite zum Liegen.

"Glücklicherweise waren bereits alle Insassen aus den Fahrzeugen befreit und konnten vom Rettungsdienst behandelt werden", erklärt die Feuerwehr Hallstadt. So bestanden die Aufgaben der Feuerwehren darin, auslaufende Betriebsstoffe sowohl am Lkw als auch an dem anderen Wagen aufzufangen und abzubinden, den Brandschutz sicherzustellen, die Batterien abzuklemmen und eine Verkehrsabsicherung zu erstellen. Letztere intensivierte die Feuerwehr Gundelsheim durch ihren Verkehrssicherungsanhänger.

Im weiteren Einsatzverlauf entfernte die Feuerwehr die beschädigte Leitplanke mit einem Trennschneider, um Platz für die Bergung des Lasters zu schaffen. Wie die Feuerwehr außerdem berichtet, wurde nach Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Polizei eine Fachfirma mit der Bergung beauftragt. Zum Schluss reinigte die Feuerwehr die verschmutzte Fahrbahn. Die Verkehrspolizei Bamberg schätzt den Gesamtschaden auf circa 230.000 Euro.

Erstmeldung vom 17.10.2022, 16.50 Uhr: Lkw kippt auf A70 um - Polizei meldet hohen Sachschaden

Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken ereignete sich der Unfall auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt auf Höhe der Ausfahrt Bamberg-Hafen. Der Lastwagen lag neben der Fahrbahn, so die Polizei. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Es sei jedoch ein hoher Sachschaden entstanden. Zudem war der Standstreifen blockiert. (Stand vom 17. Oktober 2022, 16.05 Uhr)