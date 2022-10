TSV Aubstadt - FC Bayern München II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Ingo Feser (39., Elfmeter), 2:0 Timo Pitter (51.). Bes. Vorkommnis.: Eyüp Aydin (München) schießt Elfmeter an die Latte (41.).

Kurz vor der Halbzeitpause wurde es noch einmal richtig verrückt in Aubstadt. Bis dahin hatten sich beide Teams durchaus ansehnlich Paroli geboten. Mit schnellen Gegenstößen nach TSV-Ballverlusten waren die Gäste aus München brandgefährlich. In der 17. Minute hätte es dagegen fast im Bayern-Tor geklingelt. Nach einer flachen Hereingabe von Leonard Langhans stand Joshua Endres am langen Pfosten goldrichtig und musste eigentlich nur noch einschieben, doch mit einem starken Reflex vereitelte Bayern-Keeper Tom Ritzy Hülsmann die Aubstädter Führung. Der TSV wurde stärker und erzwang den Führungstreffer. Nach Foul vom Bayern-Schlussmann an Joshua Endres verwandelte Ingo Feser den fälligen Foulelfmeter zur Führung (39.). Praktisch im Gegenzug dann Elfmeter für die Gäste. Eyüp Aydin zielte aber zu genau und traf nur die Latte. Durch Pyro-Technik im Bayern-Block verzögerte sich der Anpfiff zur zweiten Halbzeit, doch Aubstadt war gleich zur Stelle und Timo Pitter knallte die Kugel zum 2:0 in die Maschen. Offensiv kam von den Bayern einfach zu wenig und so hielt sich auch der TSV in der Schlussphase weitestgehend zurück. Max Schebak hätte in der 88. Minute sogar fast noch das 3:0 erzielt, doch Hülsmann parierte den Schuss.

Aubstadt: Wenzel - Köttler, Pitter (83., Rumpel), Langhans (58., Heinze), Behr (46., Fippl), Trunk, Feser, Müller, Schebak, Endres (83., Hofmann), Bieber (86., Nickel).

SpVgg Ansbach - FC 05 Schweinfurt 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Bastian Herzner (20.), 1:1 Benjamin Hadzic (55.), 1:2 Tim Kraus (58.), 2:2 Bastian Herzner (74.).

Erneut mit einer Fünferkette, wie schon gegen Eichstätt, versuchte der FC 05 das Spiel vor allem defensiv zu kontrollieren. Kristian Böhnlein rückte wieder in die zentrale Defensive, war aber am Gegentor maßgeblich beteiligt. Als letzter Mann vertändelte er gegen Bastian Herzner, der eiskalt zum 1:0 traf. Die beste Chance für den FC vergab Ivan Mihaljevic kurz vor der Pause, als er aus der Distanz nur knapp das Tor verfehlte. Nach dem Seitenwechsel hätte Kristian Böhnlein fast ins eigene Tor getroffen, als er eine Schelhorn-Hereingabe klären wollte. Das war scheinbar der Weckruf für den FC 05. Im Getümmel bewahrte Benjamin Hadzic (55.) den Überblick und traf zum Ausgleich. Drei Minuten später sogar die FC-Führung. Nach einem langen Ball verlängerte Hadzic auf Tim Kraus, der aus spitzem Winkel zum 2:1 für den FC 05 traf. Schweinfurt war danach eigentlich spielbestimmend. Dann aber pennte die FC-Abwehr erneut und wieder war Bastian Herzner zum Ausgleich zur Stelle (74.). Das Spiel wogte nun hin und her, ohne das sich ein Team noch einen entscheidenden Vorteil erspielen konnte.

Schweinfurt: Stephan - Landeck (62., Moll), Billick, Böhnlein, Mihaljevic, Engel - Kraus (68., Rabold) - Aigner, Fery, Zietsch (78., Zeller) - Hadzic.