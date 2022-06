Coronabedingt wurden die Ehrungen von 2020 und 2021 nun nachgeholt. Der 30-jährige Erhard ist seit acht Jahren als Vorsitzender seines Vereins im Bereich Wirtschaft tätig und war zuvor schon Beisitzer im Vereinsgremium. Vorgeschlagen wurde er vom Ehrenamtsbeauftragten Alfred Erhard.

"Ich habe von nichts gewusst und wurde bei einer Helferwanderung überrascht", so Florian Erhard. Als aktiver Fußballer und Veranstaltungsorganisator hatte er jede Menge zu tun. Für den TSV standen nämlich zwei Großereignisse vor der Türe. Erst die Aufstiegsspiele und dann die 1250-Jahrfeier. "Mir wird nicht langweilig", so der engagierte 30-jährige. Das mit dem Aufstieg wurde nichts und so kann sich der TSV-Torhüter nun eine kleine Pause gönnen.

Sissy Martin von der DJK Schondra wurde ebenfalls von der Ehrung überrascht. Sie konnte an der Preisübergabe leider nicht teilnehmen. Die "Fußballheldin 2021" ist seit 2010 Abteilungsleiterin der DJK-Frauen. Von 2014 bis 2022 war sie im Vorstand als Beisitzerin aktiv.

"Irgendwie bin ich über meine Eltern ins Ehrenamt reingewachsen", erzählt sie. In der Zukunft wird die 30-jährige allerdings etwas kürzer treten, denn sie erwartet Nachwuchs. Ob sie ihren Preis, eine Bildungsreise nach Barcelona, einlösen kann ist wegen dem Geburtstermin noch fraglich.