Im Handball haben mittlerweile die Frauen im Landkreis Bad Kissingen das Zepter endgültig an sich gerissen. Und das ist durchaus vielversprechend: Knisternde Derbystimmung ist in der neuen Saison in der Bezirksoberliga der Handballerinnen mehrfach garantiert, denn die Garitzerinnen und Nüdlingerinnen haben genauso das Spielrecht in der höchsten unterfränkischen Spielklasse wie die FClerinnen aus Bad Brückenau und der TV/DJK Hammelburg.

Das Traditionsduell SG Garitz/Nüdlingen gegen FC Bad Brückenau gehört zu den emotionsgeladensten Derbys im regionalen Handball. Bei den Männern gibt es nach dem Abstieg der FCler in die Bezirksliga kein Team mehr aus dem Landkreis, das für die Bezirksoberliga qualifiziert wäre.

Ein paar Teams in der Region sind auch infolge der Corona-Krise von der Bildfläche verschwunden, zum Beispiel die Zweitvertretung der Bad Brückenauer FC-Herren, die in der zurückliegenden Saison mit allerkleinstem Kader außer Konkurrenz in der Bezirksklasse angetreten war. Mittlerweile reicht der Kader nicht mehr für zwei separate Herren-Teams im regulären Spielbetrieb.

Nur vom Namen her keine SG

Bei den Frauen hatten die jeweiligen Reserven schon vor einiger Zeit mangels Personal die Segel streichen müssen. So geschehen in Bad Brückenau, aber auch bei der SG Garitz/Nüdlingen, die zuletzt vom Verletzungspech verfolgt schien.

Die wohl größte Neuerung für die bevorstehende Saison gibt es bei der DJK Nüdlingen. Offiziell ist das Team zwar noch nicht als Spielgemeinschaft mit dem TSV Münnerstadt unterwegs, aber das liegt nur daran, dass eine namenstechnische Umwandlung in eine SG nach Ablauf der Meldefrist nicht möglich ist. "Das holen wir definitiv nach und treten in der nächsten Saison offiziell als Spielgemeinschaft an", erklärt Kreisläufer Jonathan Kaim. "Vorerst gehen wir weiterhin als DJK Nüdlingen an den Start. Das war leider aufgrund des Ablaufs der Meldefrist nicht anders zu regeln."

Immerhin gut die Hälfte des 22-köpfigen Herrenkaders kommt aus Münnerstadt, was den Nüdlingern berechtigte Hoffnung für die Zukunft macht. "Die Münnerstädter hatten großes Interesse, dass der Handballsport wiederbelebt wird. Und für uns ist der Verein schon räumlich gesehen der ideale Partner."

Die Heim-Spiele werden künftig auf die Standorte Nüdlingen und Münnerstadt verteilt. Die Zusammenarbeit ist langfristig ausgelegt, um den Herren-Handball im östlichen Landkreis möglichst über weitere Jahre zu sichern. "Leider sind nicht mehr viele Mannschaften im Landkreis Bad Kissingen übrig, daher haben wir eine Lösung gefunden, die auch verhindern soll, dass junge Handballer beim Wechsel in den Herren-Bereich zum Beispiel in Nachbarlandkreise abwandern", so Kaim.

Bei den FC-Herren geht es ebenfalls darum, die Zukunft der Handballbastion Bad Brückenau zu sichern. Die Routiniers Oliver Hilbert-Probeck und Stefan Bott kehrten auf die Platte zurück. Dennoch werden vor allem junge Spieler mehr Verantwortung tragen müssen, damit der Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt. Zu turbulent war die zurückliegende Saison: Zu viele Niederlagen waren vermeidbar, zu viele Leistungsträger hatten mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen. Erst als der Abstieg aus der Bezirksoberliga besiegelt war, kehrten Leichtigkeit, Unbekümmertheit und Spielfreude zurück.

Sehr positiv ist Bernhard Hereth, Trainer bei den Handballerinnen des TV/DJK Hammelburg. "Der neuen Saison in der Bezirksoberliga sieht der Aufsteiger mit Spannung entgegen", sagt er. "Mit dem bewährten Kader wurde ohne sportliche Pause eine optimale Vorbereitung erreicht." Ein Platz im Mittelfeld würde Hereth als großen Erfolg werten.

Besonders freuen sich die jungen Spielerinnen auf die Derbys gegen Bad Brückenau und Garitz/Nüdlingen. Die gute Jugendarbeit der Saalestädter zahlt sich voll aus, das Team hat sich Monat für Monat spielerisch verbessern können.

Ebenfalls (mindestens) im Mittelfeld wollen die SGlerinnen aus Garitz und Nüdlingen landen, die künftig von Elena Keßler, Sarah Stöckerl und Melissa Schäfer betreut werden. Viele Verletzungen hatten den sportlichen Höhenflug in der vergangenen Saison ausgebremst. Das Thema Aufstieg in die Landesliga hatte sich aufgrund der Personalsorgen ohnehin seit einiger Zeit komplett erledigt.

Drei Neuzugänge aus der Jugend sorgen für Entspannung der Personalsituation. Mit der sehr kämpferisch eingestellten SG ist besonders bei Heimspielen in der Schlossberghalle zu rechnen.

Nach einem extrem nervenaufreibenden Abstiegskampf und dem Klassenerhalt kann das Trainergespann Thomas König und Yvonne Paul beim FC Bad Brückenau mit Ausnahme von Madeleine Henkel weiter auf das bisherige Team setzen. Nach zwei Saisons mit endlosen Unterbrechungen, strengen Auflagen, zusätzlichen Regelungen, Masken bei Fans und Aktiven, zeitweise leeren Rängen und personell geschwächten Teams geht es für alle Handballer des Landkreises um das gleiche: Spaß und Freude zurückzugewinnen.

BEZIRKSLIGA MÄNNER

FC Bad Brückenau

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Frederick Schumm - Rückraum: Tom Schumm, Simon Dietrich, Simon Weiner, Lukas Heil, Patrick Lieb, Michael Müller, Georg Hoch, Jan Markovics - Außen: Oliver Hilbert Probeck, Max Puschner, Nico Schöller, Steven Trotno, Nick Schumm - Kreis: Sven Markovics, Ben Schumm.

Trainer: Stefan Bott (seit 2021) - Ziel: obere Tabellenhälfte, Jugendspieler heranführen - Meistertipp: HG Maintal, TV Großlangheim.

BEZIRKSKLASSE NORD

DJK Nüdlingen

Zugänge: Florian Beudert, Kilian Trabert, Lucas Schäfer, Michael Petsch, Michel Schilling, Oliver Gißler (alle TSV Münnerstadt), Timothy Borchert (TV/DJK Hammelburg), Jan-Philipp Ebert (neu) - Abgänge: keine.

Tor: Felix Schäfer, Thomas van Rijn, Michel Schilling - Rückraum: Andreas Petsch, Jonas Rendl, Julius Rauch, Kai Kunzmann, Kilian Geßner, Michael Petsch, Noah Rauch - Außen: Felix Planetosch, Florian Beudert, Jan-Philipp Ebert, Lucas Schäfer, Nicolas Feiler, Oliver Gißler, Timothy Borchert, Vincent Przybilla - Kreis: Kilian Trabert, Ralph Sittler, Jonathan Kaim.

Trainer: Jonathan Kaim (seit 2021), Patrick Spiller (seit 2022) - Ziel: obere Tabellenhälfte - Meistertipp: HSG Volkach.

BEZIRKSOBERLIGA FRAUEN

TV/DJK Hammelburg

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Sandra Fischer, Hannah Eich - Rückraum: Nicole Schröter, Lea Schlereth, Nicole Simon, Lina Heilmann, Annika Keller; Helen Faust - Außen: Laura Finke, Lena Doschko, Nina Hähnlein, Katrin Simon, Tabea Hüfner, Kristin Ammersbach - Kreis: Vanessa Simon, Alissa Hein, Luisa Herterich.

Trainer: Bernhard Hereth (seit 2019), Jan-Martin Henn (2021), Jonas Kortmann (2021) - Ziel: Platz fünf bis sieben - Meistertipp: HSG Mainfranken.

SG Garitz/Nüdlingen

Zugänge: Paula Stere (nicht bekannt), Su Erkul (Jugend), Rosalie Potsch (Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Paula Stere, Mercedes Dörr - Rückraum: Theresa Przybilla, Theresa Kleinhenz, Anna Franz, Pia Steinegger, Gina Veth, Hannah Mahlmeister, Hannah Schuhmann - Außen: Sarah Stöckerl, Nicola Krapf, Carina Hofmann, Pia Hein, Cara Reiher, Sophie Hippler, Su Erkul, Rosalie Potsch - Kreis: Elena Keßler, Leonie Kaiser, Anna-Lena Höchemer, Lina Potsch.

Trainer: Elena Keßler, Sarah Stockerl, Melissa Schäfer - Ziel: Mittelfeld/oberes Drittel - Meistertipp: HSG Mainfranken.

FC Bad Brückenau

Zugänge: keine. Abgänge: Madeleine Henkel - Tor: Anna-Löser, Moescha Chaladyn - Rückraum: Sophie Gundelach, Jenny Frank, Melissa Kalmund, Sabrina Beck, Hannah Möller, Marie König, Selina Vogler - Außen: Jana Gebhard, Theresa Löser, Inci Abbate, Adriana Heil, Anna Pragmann, Lara Schäfer, Jasmin Müller - Kreis: Lena Übelacker, Mareike Schneider, Katharina Bach.

Trainer: Ivonne Paul, Thomas König (beide seit 2020)