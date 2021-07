TSV Steinach - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Andreas Jazev (32.), 0:2 Marcel Kühlinger (67.).

Spätestens als Gäste-Trainer Dominik Schönhöfer in der zweiten Halbzeit seine Wasserflasche erzürnt auf den Rhöner Boden schmetterte, war auch dem letzten Beobachter klar: Mit so viel hartnäckiger Gegenwehr hatte der Landesligist bei seinem Auftritt in Steinach wohl doch nicht gerechnet. Die Kreisliga-Kicker rund um Routinier, Antreiber und Spielertrainer Michael Voll zeigten ordentlich Biss, scheuten keinen Zweikampf und zogen sich über weite Strecken der Partie tief in die eigene Hälfte zurück. Brandgefährlich wurde es immer dann, wenn die DJK auf den Außenbahnen zu Flankenläufen ansetzte oder aus der Distanz zu Abschlüssen kam. Keeper Franz-Xaver Rosshirt hatte immer wieder brenzlige Situationen zu überstehen.

Die Steinacher Abwehrkette mit Christopher Dünisch, Niklas Otter, Fabian Rottenberger und Kevin Schuck überzeugte durch cleveres Verschieben und machte im Verbund mit den vorgezogenen Felix Back und Aaron Friedel die Spielfeldmitte dicht. Vom Landesligisten, dem zum Saisonauftakt der Langzeitverletzte Leon Hartmann, Jonas Wehner (Knie) und Neuzugang Luis Hiltl (Sprunggelenk) fehlen, hätte man sich als neutraler Zuschauer durchaus noch mehr Risikobereitschaft und spielerische Finesse gewünscht.

Doch DJK-Trainer Schönhöfer ließ sich trotz der recht mageren Torausbeute (Andreas Jazev aus dem Rückraum zum 0:1, Marcel Kühlinger per Nachschuss flach mit links zum 0:2) nicht zu Experimenten hinreißen und beließ es beim sachlich-nüchternen Auftritt mit extrem viel Ballbesitz und sehr wenig Spektakel. "Einfach und klar spielen", lautete Schönhöfers Devise. Von Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung eines höherklassigen Sparringspartners keine Spur.

Bemerkenswert: Der Unparteiische Alexander Arnold (DJK Waldberg) ließ die gelben Karten ganz bewusst in der Brusttasche stecken und überzeugte mit einem sehr souveränen Auftritt ganz in Sinne eines vollständig unterbrechungsfreien Fußballspieles. bit

TSV Großbardorf II - TSV Münnerstadt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Mathias Leicht (24.), 1:1 Simon Snaschel (47.), 2:1 Janik Markert (69., Eigentor).

Die Gäste trafen auf einen Gegner, der nicht nur kämpferisch und spielerisch überzeugte, sondern auch eine Gesamtvorstellung ablieferte, die sie zu einem Aufstiegskandidaten macht. Der letztjährige Vizemeister der Kreisliga bot dem favorisierten Bezirksligisten, der in Bestbesetzung auflief, über neunzig Minuten Paroli und ging nicht unverdient mit einer Führung in die Pause. Nach Wiederanpfiff glich Torjäger Simon Snaschel an alter Wirkungsstätte zwar aus, doch als Sieger gingen die Schützlinge von Manuel Leicht vom Platz, weil Janik Markert bei einer verunglückten Abwehraktion Keeper Patrick Balling bezwang. Bei den Gästen stand das Testen im Mittelpunkt, so beorderte Coach Goran Mikolaj im zweiten Durchgang Sebastian Schubert, Jannik Schmittzeh, Niklas Sperlich, Niko Markert, Ahmet Coprak und den Neuzugang Diego Rosario Quinones auf den Rasen. sbp

Außerdem spielten

SG Heustreu/Hollstadt - SG Oerlenbach/Ebenhausen 3:4 (1:0). Tore: 1:0 Moritz Menninger (44.), 2:0 Dominik Büttner (46.), 3:0 Moritz Menninger (52.), 3:1 Joshua Kopp (55.), 3:2 Nils Halbig (64.), 3:3 Joshua Kopp (78.), 3:4 Nils Halbig (83.).

SV Machtilshausen - TSV Oberthulba 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Sebastian Weidner (18.), 0:2 Alexander Zülch (33.), 0:3 Markus Markert (53.).

SG Hammelburg I/Fuchsstadt II - SG Altbessingen/Gauaschach/Büchold II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Markus Kirchner (17.), 2:0 Tobias Wlimzig (54.), 3:0 Laurenz Hartmann (62.), 3:1 Mirek Göbel (66.). Rot: Pedro Anastasio da Silva (54., Hammelburg), Moritz Liegl (54., Altbessingen).

SG Eltingshausen I/Rottershausen II - SV Garitz II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Robin Wilm (25.), 2:0, 3:0 Martin Schmitt (34., 49.), 3:1 Daniel Schmitt (72.). 68.), 3:3 Thomas Voll (83.).

SG Unterweißenbrunn/Frankenheim - SG Waldberg/Stangenroth 3:3 (2:2). Tore: 0:1 Florian Wehner (24.), 1:1 Lukas Kleinhenz (30.), 2:1 Lukas Fries (42.), 2:2 Elias Elting (45.), 2:3 Bastian Krapf (83.).

FC Karsbach - SG Obereschenbach/Morlesau 7:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Voicila (8., 20.), 2:1 Lukas Graf (39.), 3:1, 4:1 Williiam Vielwerth (54., 62., Foulelfmeter), 5:1 Jonas Göbel (68.), 6:1 Sebastian Voicila (73.), 7:1 William Vielwerth (88.).

SV Friesenhausen - TSV Rothhausen/Thundorf 3:3 (2:2). Tore: 0:1 Manuel Schmitt (2.), 0:2 Stefan Denner (14.), 1:2 Felix Willner (21.), 2:2 Tobias Schlund (32.), 2:3 Lars Wahl (69.), 3:3 Lukas Hofmann (74., Foulelfmeter).

SG Waldberg/Stangenroth II - SG Windheim I/Burglauer II/Reichenbach III 6:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Marius Hillenbrand (34., 36., 45.), 4:0 Philipp Kirchner (48.), 4:1 Matthias Schlembach (51.), 4:2 Patrick Schmidtke (65., Foulelfmeter), 5:2 Sebastian Arnold (70.), 6:2 Daniel Bühner (85.).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - SG Salz/Mühlbach III 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Fabian Müller (18.), 0:2 Jonas Cornely (20.), 0:3 Hans Jürgen Birki (34.), 0:4 Louis Borst (65., Eigentor), 1:4 Tizian Ziegler (76.), 1:5 Christopher Schmitt (81.).

TSV Ostheim/Rhön - SG Premich/Langenleiten 8:0 (5:0). Tore: 1:0 Max Baumbach (9.), 2:0 Markus Landgraf (18.), 3:0 Tim Baumbach (25.), 4:0 Max Baumbach (29.), 5:0 Jan Baumbach (44., Foulelfmeter), 6:0 Lukas Hodermann (52.), 7:0 Tim Baumbach (86.), 8:0 Markus Landgraf (88.).