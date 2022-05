Showdown im Illertisser Vöhlinstadion: An diesem Samstag, 21. Mai, stehen sich die beiden Regionalligisten FV Illertissen und TSV Aubstadt ab 16.40 Uhr im bayerischen Totopokal-Finale gegenüber und spielen um den Einzug in die erste Hauptrunde im DFB-Pokal-Wettbewerb 2022/23. Ein Amateurfußball-Leckerbissen - nicht nur für die Fans im Stadion: Die ARD überträgt das bayerische Toto-Pokal-Endspiel im Rahmen des Finaltags der Amateure im linearen Fernsehen live in der bundesweiten Konferenz, auf BR24 gibt es das Spiel im kommentierten Livestream zudem in voller Länge.

Illertissens schwarze Serie gegen die Grabfelder

Bereits zum zweiten Mal in Folge steht der Regionalligist FV Illertissen im Endspiel des Totopokal-Wettbewerbs. Nachdem die Mannschaft von Trainer Marco Konrad im vergangenen Jahr denkbar knapp an Türkgücü München gescheitert war (7:8 nach Elfmeterschießen), soll es jetzt im zweiten Anlauf mit dem Titelgewinn und der damit verbundenen Qualifikation für die lukrative 1. DFB-Pokal-Hauptrunde klappen. Doch auch diesmal wartet auf die Vöhlinstädter im Finale ein harter Prüfstein, denn der TSV Aubstadt ist ein Angstgegner des FVI: Von den bislang vier direkten Duellen in der Regionalliga Bayern verlor Illertissen drei, zuletzt gab es Mitte März beim 1:1 zumindest eine Punkteteilung.

Im Pokal lief es dagegen wie am Schnürchen und die Konrad-Elf kegelte in der SpVgg Bayreuth im Viertelfinale (2:1) und dem FC Würzburger Kickers im Halbfinale (3:1) zwei echte Schwergewichte aus dem Wettbewerb. Gelingt es dem FV Illertissen nun, im Finale an diese Leistungen anzuknüpfen, stehen die Chancen auf den Pokalsieg und die erneute Teilnahme an der DFB-Pokal-Hauptrunde - in den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15 hatte sich der FVI jeweils als bayerischer Amateurmeister für die 1. Hauptrunde qualifiziert - sicherlich sehr gut. FVI-Trainer Marco Konrad geht trotz des zwischenzeitlichen Formtiefs seiner Mannschaft gegen Ende der Saison zuversichtlich in die Partie: "Zwar waren die Ergebnisse vor dem letzten Spiel in Schweinfurt nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, dennoch haben wir über die ganze Saison gesehen viele gute Spiele abgeliefert, in denen sich meine Jungs Selbstvertrauen geholt haben und deswegen gehen wir voller Zuversicht in das Toto-Pokal-Finale am Samstag."

Aubstadt will weiter Geschichte schreiben

Auf die leichte Schulter nehmen sollte Illertissen den Finalgegner TSV Aubstadt aber nicht, der sich während der laufenden Pokalsaison gleich doppelt als Stolperstein für vermeintliche Favoriten erwiesen hat: Mit 4:3 (n.E.) hatten die als Außenseiter gehandelten Aubstädter im Halbfinale den "großen" TSV 1860 München aus dem Wettbewerb gekegelt und so zum ersten Mal überhaupt das Ticket für das Totopokal-Endspiel gelöst. Eine handfeste Sensation. Zum Pokalhelden war dabei Torwart Lukas Wenzel avanciert, der im Elfmeterschießen gleich dreimal pariert hatte. Der Pokal-Coup gegen die Münchner Löwen war bereits der zweite Sieg über einen Drittligisten in der laufenden Pokalsaison, schon im Viertelfinale räumten die Grabfelder beim 3:1-Erfolg über Türkgücü München ein Team aus Liga drei aus dem Weg.

Nun gilt es für die Mannschaft von Trainer Victor Kleinhenz, den Rückenwind mit ins Finale zu nehmen und die bisher so starke Pokalsaison - in fünf Spielen gelangen dem TSV 24 Tore - mit dem Titelgewinn und der Qualifikation für die lukrative 1. Hauptrunde im DFB-Pokal-Wettbewerb zu veredeln. Klar, das Duell mit dem FV Illertissen wird keineswegs ein Selbstläufer. Doch die Aussicht darauf, dass ein namhafter Profiklub aus der Bundesliga ins beschaulichen Aubstadt, das gerade einmal knapp 800 Einwohner zählt, kommen könnte, ist sicherlich eine große Motivation. Es wäre erneut geschichtsträchtig.

Große Unterstützung für die Kleinhenz-Elf

Welche Strahlkraft das Finale im Grabfeld besitzt, unterstreicht die Tatsache, dass insgesamt acht Fan-Busse nach Illertissen fahren, der TSV rechnet mit einer Unterstützung von 600 bis 700 Anhängern.Aubstadt-Trainer Victor Kleinhenz verspricht sich ein Duell auf Augenhöhe: "Den 9:1-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen den SV Schalding-Heining werden wir nicht überbewerten, aber generell haben wir aufgrund der ganzen Saison natürlich ein sehr gutes Gefühl für Samstag. Es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die beide einen sehr körperbetonten Fußball spielen, aber auch viele spielerische Komponenten zur Verfügung haben und von daher werden am Ende Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden."

Der Finaltag der Amateure kehrt 2022 in seiner siebten Auflage mit einer siebenstündigen TV-Livekonferenz im Ersten zurück. Erstmals sind alle 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei. Nachdem die Finaltage in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie ohne bzw. nur mit einer begrenzten Anzahl von Zuschauer*innen in den Stadien stattfinden mussten, kehren die Fans in diesem Jahr bundesweit zurück und bereiten den teilnehmenden Teams eine große Bühne. Das bayerische Toto-Pokalfinale zeigt das Erste in der Konferenz, auf BR24 gibt"s das Spiel im kommentierten Livestream in voller Länge.Fabian Frühwirth/BFV