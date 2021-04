Skater-Anlage bleibt geschlossen

Die Skater-Anlage in Nüdlingen bleibt wegen der Pandemie geschlossen. So soll vermieden werden, dass sich hier Jugendliche treffen und sich mit dem Coronavirus anstecken. Wie Bürgermeister Harald Hofmann in der Gemeinderatssitzung mitteilte, sei erst vor kurzem ein jüngerer Einwohner, der an Covid-19 erkrankt sei, auf die Intensivstation verlegt worden. Foto: Sigismund von Dobschütz