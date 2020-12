Zugige Fenster, alte Toiletten und muffige Turnhallen. In keinem Bereich in Deutschland ist der Investitionsstau so deutlich zu sehen, wie an Schulen. Auch im Landkreis Bad Kissingen gibt es in einigen Gemeinden Nachholbedarf. So will Nüdlingen die Schlossberg-Grundschule abreißen und neu bauen lassen (zehn Millionen Euro ), in der Großen Kreisstadt wird aktuell die Sinnberg-Grundschule erweitert (vier Millionen Euro ), außerdem ist der Neubau der Henneberg-Grundschule in Planung und in Bad Bocklet sollen Grund- und Mittelschule neu errichtet werden. In Zeitlofs steht die Generalsanierung der Grundschule bevor (3,3 Millionen Euro ) und Maßbach will ab 2021 einen Hort an seiner Grundschule anbauen (2,8 Millionen Euro ).