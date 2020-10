Die Sinnberg-Grundschule hat sich im Bereich zur Sinnbergpromenade hin in eine Baustelle verwandelt. Fr vier Millionen Euro entsteht hier bis 2022 ein zweigeschossiger Anbau, der die bestehende Schule um rund 40 Prozent vergrert. Die Henneberg-Grundschule soll in den nchsten Jahren sogar komplett neu gebaut und die bestehenden Schulhuser in Garitz, Arnshausen und Reiterswiesen an einem Standort in Garitz zusammengefhrt werden. Die Stadt nimmt fr ihre Grundschulen in den nchsten Jahren viel Geld in die Hand. Oberbrgermeister Dirk Vogel ( SPD ) uert sich im Interview mit der Saale-Zeitung zu den anstehenden Aufgaben im Bereich der Grundschulen , warum er mit der Betreuungssituation bei den Kitas unzufrieden ist und warum die Stadt ihre Brot-und-Butter-Aufgaben besser erledigen muss.